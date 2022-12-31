Владимир Путин наградил Сергея Суровикина

Владимир Путин вручил Сергею Суровикину Орден Святого Георгия III степени
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин наградил генерала российской армии Сергея Суровикина. Командующий получил Орден Святого Георгия III степени.
«Путин вручил Суровикину Орден Святого Георгия III степени», — сообщает телеканал «Звезда». Также российский лидер вручил командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации новогодний подарок.
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