Владимир Путин наградил Сергея Суровикина

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин вручил Сергею Суровикину Орден Святого Георгия III степени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин наградил генерала российской армии Сергея Суровикина. Командующий получил Орден Святого Георгия III степени.

«Путин вручил Суровикину Орден Святого Георгия III степени», — сообщает телеканал «Звезда». Также российский лидер вручил командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации новогодний подарок.

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Президент России Владимир Путин наградил генерала российской армии Сергея Суровикина. Командующий получил Орден Святого Георгия III степени. «Путин вручил Суровикину Орден Святого Георгия III степени», — сообщает телеканал «Звезда». Также российский лидер вручил командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации новогодний подарок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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