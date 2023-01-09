В ЛНР назвали фейком отступление ВСУ под Соледаром

Полковник полиции ЛНР Киселев: ВСУ под Соледаром оказывают жесткое сопротивление
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, зимняя дорога, полигон еланский, военная дорога
Отступление ВСУ под Соледаром — фейк, заявил Виталий Киселев Фото:
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Вопреки информации российских СМИ об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром (Донецкая народная республика), украинские военные оказывают жесткое сопротивление в регионе. Об этом заявил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром — это домысел журналистов. ВСУ оказывают жесткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК „Вагнер“», — сказал Киселев в разговоре с РИА Новости.

Ранее в теробороные ДНР сообщали, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Бахмутское под Соледаром. По информации ведомства, российская армия продолжает наступление в регионе. А в Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщали о массовом отступлении ВСУ в Соледаре, передает «Национальная служба новостей».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что основные боевые действия в Соледаре ведут военные его компании. Он также сообщал, что сейчас солдаты ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации города, отмечает MK.ru.

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Вопреки информации российских СМИ об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром (Донецкая народная республика), украинские военные оказывают жесткое сопротивление в регионе. Об этом заявил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев. «Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром — это домысел журналистов. ВСУ оказывают жесткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК „Вагнер“», — сказал Киселев в разговоре с РИА Новости. Ранее в теробороные ДНР сообщали, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Бахмутское под Соледаром. По информации ведомства, российская армия продолжает наступление в регионе. А в Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщали о массовом отступлении ВСУ в Соледаре, передает «Национальная служба новостей». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что основные боевые действия в Соледаре ведут военные его компании. Он также сообщал, что сейчас солдаты ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации города, отмечает MK.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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