В ЛНР назвали фейком отступление ВСУ под Соледаром Полковник полиции ЛНР Киселев: ВСУ под Соледаром оказывают жесткое сопротивление 09 января 2023 в 17:15 Размер текста - 17 + Отступление ВСУ под Соледаром — фейк, заявил Виталий Киселев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопреки информации российских СМИ об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром (Донецкая народная республика), украинские военные оказывают жесткое сопротивление в регионе. Об этом заявил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев. «Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром — это домысел журналистов. ВСУ оказывают жесткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК „Вагнер“», — сказал Киселев в разговоре с РИА Новости. Ранее в теробороные ДНР сообщали, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Бахмутское под Соледаром. По информации ведомства, российская армия продолжает наступление в регионе. А в Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщали о массовом отступлении ВСУ в Соледаре, передает «Национальная служба новостей». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что основные боевые действия в Соледаре ведут военные его компании. Он также сообщал, что сейчас солдаты ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации города, отмечает MK.ru . Вопреки информации российских СМИ об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром (Донецкая народная республика), украинские военные оказывают жесткое сопротивление в регионе. Об этом заявил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев. «Недавнее якобы мое заявление про отступление ВСУ под Соледаром — это домысел журналистов. ВСУ оказывают жесткое сопротивление и отступают только там, где их с боями штурмуют подразделения ЧВК „Вагнер“», — сказал Киселев в разговоре с РИА Новости. Ранее в теробороные ДНР сообщали, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Бахмутское под Соледаром. По информации ведомства, российская армия продолжает наступление в регионе. А в Народной милиции ЛНР, в свою очередь, сообщали о массовом отступлении ВСУ в Соледаре, передает «Национальная служба новостей». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что основные боевые действия в Соледаре ведут военные его компании. Он также сообщал, что сейчас солдаты ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации города, отмечает MK.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям