Голикова рассказала, когда россиянам начнут выплачивать единое пособие

Голикова: выплаты по единому пособию для семей с детьми начнутся на этой неделе

09 января 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Семьи с детьми начнут получать единое пособие на этой неделе, сообщила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семьи с детьми начнут получать единое пособие с этой недели. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России по социальной политике Татьяна Голикова. «Семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое ежемесячное пособие уже на этой неделе», — сообщила Голикова. Ее слова приводит telegram-канал Правительства РФ. Она также отметила, что для получения нового пособия было зарегистрировано 850 тысяч заявлений. Для финансирования новых выплат будет выделено почти 1,7 триллиона рублей. Всего планируется охватить 10 млн получателей. С 1 января 2023 в России действует закон о введении единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Для получения пособия доход всех членов семьи, поделенный на количество ее участников, должен быть ниже прожиточного минимума. Данное пособие объединило пять ранее действующих выплат, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Семьи с детьми начнут получать единое пособие с этой недели. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России по социальной политике Татьяна Голикова. «Семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое ежемесячное пособие уже на этой неделе», — сообщила Голикова. Ее слова приводит telegram-канал Правительства РФ. Она также отметила, что для получения нового пособия было зарегистрировано 850 тысяч заявлений. Для финансирования новых выплат будет выделено почти 1,7 триллиона рублей. Всего планируется охватить 10 млн получателей. С 1 января 2023 в России действует закон о введении единого ежемесячного пособия для семей с детьми. Для получения пособия доход всех членов семьи, поделенный на количество ее участников, должен быть ниже прожиточного минимума. Данное пособие объединило пять ранее действующих выплат, сообщает «Федеральное агентство новостей».