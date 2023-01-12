12 января 2023

В России упростят трудоустройство подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр занятости населения. Магнитогорск, очередь , безработица, магнитогорск, центр занятости населения, пособие, цзн
В Госдуме готовят к принятию законопроект, упрощающий трудоустройство подросткам Фото:

Госдума России может принять в феврале законопроект, упрощающий оформление на работу подростков от 14 лет. Об этом сообщается в соответствующей документации.

«Госдума в феврале планирует принять законопроект „О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет“. Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой приводят «Известия».

Согласно законопроекту, чтобы устроиться на работу, подросткам теперь потребуется разрешение только одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. Также стало известно, что Комитет по молодежной политике поддержал проект данного закона и рекомендовал его к принятию в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в Госдуме было предложено отменить список неженских профессий. По мнению инициаторов поправок в Трудовой кодекс РФ, запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его корректировка стимулирует экономическую мобилизацию в государстве.

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Госдума России может принять в феврале законопроект, упрощающий оформление на работу подростков от 14 лет. Об этом сообщается в соответствующей документации. «Госдума в феврале планирует принять законопроект „О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет“. Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой приводят «Известия». Согласно законопроекту, чтобы устроиться на работу, подросткам теперь потребуется разрешение только одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. Также стало известно, что Комитет по молодежной политике поддержал проект данного закона и рекомендовал его к принятию в Госдуме. Ранее сообщалось, что в Госдуме было предложено отменить список неженских профессий. По мнению инициаторов поправок в Трудовой кодекс РФ, запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его корректировка стимулирует экономическую мобилизацию в государстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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