В России упростят трудоустройство подростков

13 января 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

В Госдуме готовят к принятию законопроект, упрощающий трудоустройство подросткам Фото: Илья Московец © URA.RU Госдума России может принять в феврале законопроект, упрощающий оформление на работу подростков от 14 лет. Об этом сообщается в соответствующей документации. «Госдума в феврале планирует принять законопроект „О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет“. Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой приводят «Известия». Согласно законопроекту, чтобы устроиться на работу, подросткам теперь потребуется разрешение только одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. Также стало известно, что Комитет по молодежной политике поддержал проект данного закона и рекомендовал его к принятию в Госдуме. Ранее сообщалось, что в Госдуме было предложено отменить список неженских профессий. По мнению инициаторов поправок в Трудовой кодекс РФ, запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его корректировка стимулирует экономическую мобилизацию в государстве.

Госдума России может принять в феврале законопроект, упрощающий оформление на работу подростков от 14 лет. Об этом сообщается в соответствующей документации. «Госдума в феврале планирует принять законопроект „О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет“. Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой приводят «Известия». Согласно законопроекту, чтобы устроиться на работу, подросткам теперь потребуется разрешение только одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. Также стало известно, что Комитет по молодежной политике поддержал проект данного закона и рекомендовал его к принятию в Госдуме. Ранее сообщалось, что в Госдуме было предложено отменить список неженских профессий. По мнению инициаторов поправок в Трудовой кодекс РФ, запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его корректировка стимулирует экономическую мобилизацию в государстве.