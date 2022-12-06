«Новые люди» предложили Госдуме отменить список неженских профессий

06 декабря 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев назвал список «неженских профессий» в России позорным атавизмом, который нужно отменить фото: пресс-служба партии «Новые люди» Фракция партии «Новые люди» предложила Госдуме отменить перечень профессий, запрещенных для женщин в России. Запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его отмена поспособствует экономической мобилизации в стране, заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, выступая 6 декабря в Госдуме. Соответствующий законопроект депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение российского парламента сегодня же. Его авторами стали Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Роза Чемериc. Федеральный закон признает утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев поддержал предложение коллег. «Женщинам в России нельзя работать пожарными, водолазами и даже ухаживать за племенными животными (!). Это законодательно закреплено в перечне профессий, запрещенных для женщин. Позорный атавизм, который давно пора отменить», — написал он в своем telegram-канале. По словам Авксентьевой, в этом списке (приведен в статье 253 ТК РФ) — работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, а затем получают меньшую пенсию. Депутат считает лукавством разговоры, что ограничения профессий — это забота о здоровье женщин. «Сейчас действует запрет для женщин поднимать грузы больше 15 килограмм — это без перемещения. Но медсестры, санитарки, сиделки перекладывают лежачих больных, которые могут весить и центнер», — сказала она. Авксентьева отметила, что сейчас работодатели испытывают нехватку кадров во многих отраслях и женщины готовы помощь, но не могут из-за перечня «неженских профессии». «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, напрямую дискриминирует и женщин, и мужчин. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин — неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства, заявленные публично», — сказала Авксентьева. В партии отмечают, что три года назад Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий, оставив в нем 100 видов работ из 456. Новые люди намерены добиваться полной отмены этого перечня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция партии «Новые люди» предложила Госдуме отменить перечень профессий, запрещенных для женщин в России. Запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его отмена поспособствует экономической мобилизации в стране, заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, выступая 6 декабря в Госдуме. Соответствующий законопроект депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение российского парламента сегодня же. Его авторами стали Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Роза Чемериc. Федеральный закон признает утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев поддержал предложение коллег. «Женщинам в России нельзя работать пожарными, водолазами и даже ухаживать за племенными животными (!). Это законодательно закреплено в перечне профессий, запрещенных для женщин. Позорный атавизм, который давно пора отменить», — написал он в своем telegram-канале. По словам Авксентьевой, в этом списке (приведен в статье 253 ТК РФ) — работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, а затем получают меньшую пенсию. Депутат считает лукавством разговоры, что ограничения профессий — это забота о здоровье женщин. «Сейчас действует запрет для женщин поднимать грузы больше 15 килограмм — это без перемещения. Но медсестры, санитарки, сиделки перекладывают лежачих больных, которые могут весить и центнер», — сказала она. Авксентьева отметила, что сейчас работодатели испытывают нехватку кадров во многих отраслях и женщины готовы помощь, но не могут из-за перечня «неженских профессии». «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, напрямую дискриминирует и женщин, и мужчин. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин — неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства, заявленные публично», — сказала Авксентьева. В партии отмечают, что три года назад Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий, оставив в нем 100 видов работ из 456. Новые люди намерены добиваться полной отмены этого перечня.