«Новые люди» предложили Госдуме отменить список неженских профессий

Алексей Нечаев назвал список «неженских профессий» в России позорным атавизмом, который нужно отменитьфото: пресс-служба партии «Новые люди»
Фракция партии «Новые люди» предложила Госдуме отменить перечень профессий, запрещенных для женщин в России. Запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его отмена поспособствует экономической мобилизации в стране, заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, выступая 6 декабря в Госдуме.
Соответствующий законопроект депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение российского парламента сегодня же. Его авторами стали Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Роза Чемериc. Федеральный закон признает утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года.
Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев поддержал предложение коллег. «Женщинам в России нельзя работать пожарными, водолазами и даже ухаживать за племенными животными (!). Это законодательно закреплено в перечне профессий, запрещенных для женщин. Позорный атавизм, который давно пора отменить», — написал он в своем telegram-канале.
По словам Авксентьевой, в этом списке (приведен в статье 253 ТК РФ) — работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, а затем получают меньшую пенсию. Депутат считает лукавством разговоры, что ограничения профессий — это забота о здоровье женщин. «Сейчас действует запрет для женщин поднимать грузы больше 15 килограмм — это без перемещения. Но медсестры, санитарки, сиделки перекладывают лежачих больных, которые могут весить и центнер», — сказала она. Авксентьева отметила, что сейчас работодатели испытывают нехватку кадров во многих отраслях и женщины готовы помощь, но не могут из-за перечня «неженских профессии».
«Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, напрямую дискриминирует и женщин, и мужчин. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин — неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства, заявленные публично», — сказала Авксентьева.
В партии отмечают, что три года назад Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий, оставив в нем 100 видов работ из 456. Новые люди намерены добиваться полной отмены этого перечня.
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Фракция партии «Новые люди» предложила Госдуме отменить перечень профессий, запрещенных для женщин в России. Запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его отмена поспособствует экономической мобилизации в стране, заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, выступая 6 декабря в Госдуме. Соответствующий законопроект депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение российского парламента сегодня же. Его авторами стали Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Роза Чемериc. Федеральный закон признает утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года. Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев поддержал предложение коллег. «Женщинам в России нельзя работать пожарными, водолазами и даже ухаживать за племенными животными (!). Это законодательно закреплено в перечне профессий, запрещенных для женщин. Позорный атавизм, который давно пора отменить», — написал он в своем telegram-канале. По словам Авксентьевой, в этом списке (приведен в статье 253 ТК РФ) — работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, а затем получают меньшую пенсию. Депутат считает лукавством разговоры, что ограничения профессий — это забота о здоровье женщин. «Сейчас действует запрет для женщин поднимать грузы больше 15 килограмм — это без перемещения. Но медсестры, санитарки, сиделки перекладывают лежачих больных, которые могут весить и центнер», — сказала она. Авксентьева отметила, что сейчас работодатели испытывают нехватку кадров во многих отраслях и женщины готовы помощь, но не могут из-за перечня «неженских профессии». «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, напрямую дискриминирует и женщин, и мужчин. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин — неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства, заявленные публично», — сказала Авксентьева. В партии отмечают, что три года назад Минтруд сократил перечень запрещенных для женщин профессий, оставив в нем 100 видов работ из 456. Новые люди намерены добиваться полной отмены этого перечня.