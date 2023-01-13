13 января 2023

В Минобороны ФРГ высказались об отставке Кристины Ламбрехт

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Дегустация немецких вин в
В Минобороны ФРГ назвали новость об отставке Кристины Ламбрехт слухами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация об отставке главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт является слухами. Об этом заявил представитель ведомства, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — сказал он. Слова представителя ведомства приводит РИА Новости.

Немецкая газета Bild сообщала об отставке главы минобороны после скандального новогоднего обращения Ламбрехт. В нем министр заявила, что получила от конфликта на Украине много «впечатлений» и встреч с замечательными людьми. После этого более половины жителей ФРГ высказались за отставку Ламбрехт.

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Информация об отставке главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт является слухами. Об этом заявил представитель ведомства, отказавшись от дальнейших комментариев. «Это слухи, которые мы не комментируем», — сказал он. Слова представителя ведомства приводит РИА Новости. Немецкая газета Bild сообщала об отставке главы минобороны после скандального новогоднего обращения Ламбрехт. В нем министр заявила, что получила от конфликта на Украине много «впечатлений» и встреч с замечательными людьми. После этого более половины жителей ФРГ высказались за отставку Ламбрехт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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