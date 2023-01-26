В Запорожье ударом ВС РФ поврежден объект энергетики

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
На территории Украины объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВС РФ поврежден объект энергетики в Запорожской области. Эта часть региона подконтрольна Киеву.

«Объект критической инфраструктуры поврежден в Павловском», — передает украинское издание «Страна». Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины. Сообщает о взрывах в Одессе, Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях.

Попадание также зафиксировано в Винницкой области, сообщает спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. В Одесской области повреждена подстанция в районе села Усатово. О взрывах в Киеве сообщает мэр города Виталий Кличко. Местные СМИ отмечают, что взрывы слышны в Житомирской области.

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В результате атаки ВС РФ поврежден объект энергетики в Запорожской области. Эта часть региона подконтрольна Киеву. «Объект критической инфраструктуры поврежден в Павловском», — передает украинское издание «Страна». Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины. Сообщает о взрывах в Одессе, Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях. Попадание также зафиксировано в Винницкой области, сообщает спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. В Одесской области повреждена подстанция в районе села Усатово. О взрывах в Киеве сообщает мэр города Виталий Кличко. Местные СМИ отмечают, что взрывы слышны в Житомирской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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