В Запорожье ударом ВС РФ поврежден объект энергетики

В результате атаки ВС РФ поврежден объект энергетики в Запорожской области. Эта часть региона подконтрольна Киеву.
«Объект критической инфраструктуры поврежден в Павловском», — передает украинское издание «Страна». Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины. Сообщает о взрывах в Одессе, Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях.
Попадание также зафиксировано в Винницкой области, сообщает спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. В Одесской области повреждена подстанция в районе села Усатово. О взрывах в Киеве сообщает мэр города Виталий Кличко. Местные СМИ отмечают, что взрывы слышны в Житомирской области.
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В результате атаки ВС РФ поврежден объект энергетики в Запорожской области. Эта часть региона подконтрольна Киеву. «Объект критической инфраструктуры поврежден в Павловском», — передает украинское издание «Страна». Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины. Сообщает о взрывах в Одессе, Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Николаевской областях. Попадание также зафиксировано в Винницкой области, сообщает спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. В Одесской области повреждена подстанция в районе села Усатово. О взрывах в Киеве сообщает мэр города Виталий Кличко. Местные СМИ отмечают, что взрывы слышны в Житомирской области.