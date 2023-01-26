Сжегший Коран радикал Палудан пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за вступления Швеции в НАТО

27 января 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Эрдогану пообещали повторить сожжение Корана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан передал послание президенту Тайипу Эрдогану. В своей речи он заявил, что его акция сожжения Корана будет повторяться, пока в Турции мешают вступлению Швеции в НАТО. «Я буду сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО», — сказал Полудан. Его слова передает газета Aftonbladet . Мужчина также добавил, что перестанет это делать только после того, как Анкара одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс. Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме произошло 21 января. В МИД РФ заявили, что этот поступок «показал истинное лицо» Запада, так как правоохранительные органы были в курсе этой радикальной акции. Турция при этом считает, что Швеция нарушила свои обязательства перед НАТО.

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан передал послание президенту Тайипу Эрдогану. В своей речи он заявил, что его акция сожжения Корана будет повторяться, пока в Турции мешают вступлению Швеции в НАТО. «Я буду сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО», — сказал Полудан. Его слова передает газета Aftonbladet. Мужчина также добавил, что перестанет это делать только после того, как Анкара одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс. Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме произошло 21 января. В МИД РФ заявили, что этот поступок «показал истинное лицо» Запада, так как правоохранительные органы были в курсе этой радикальной акции. Турция при этом считает, что Швеция нарушила свои обязательства перед НАТО.