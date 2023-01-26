26 января 2023

Сжегший Коран радикал Палудан пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за вступления Швеции в НАТО

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдогану пообещали повторить сожжение Корана Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан передал послание президенту Тайипу Эрдогану. В своей речи он заявил, что его акция сожжения Корана будет повторяться, пока в Турции мешают вступлению Швеции в НАТО.

«Я буду сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО», — сказал Полудан. Его слова передает газета Aftonbladet. Мужчина также добавил, что перестанет это делать только после того, как Анкара одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме произошло 21 января. В МИД РФ заявили, что этот поступок «показал истинное лицо» Запада, так как правоохранительные органы были в курсе этой радикальной акции. Турция при этом считает, что Швеция нарушила свои обязательства перед НАТО.

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Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан передал послание президенту Тайипу Эрдогану. В своей речи он заявил, что его акция сожжения Корана будет повторяться, пока в Турции мешают вступлению Швеции в НАТО. «Я буду сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО», — сказал Полудан. Его слова передает газета Aftonbladet. Мужчина также добавил, что перестанет это делать только после того, как Анкара одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс. Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме произошло 21 января. В МИД РФ заявили, что этот поступок «показал истинное лицо» Запада, так как правоохранительные органы были в курсе этой радикальной акции. Турция при этом считает, что Швеция нарушила свои обязательства перед НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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