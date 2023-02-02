Путин указал, как нужно относиться к участникам СВО

Путин: участники спецоперации являются для россиян героями
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, 120мм возимый миномет 2б11
Все те, кто находятся в зоне СВО, являются героями, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все участники спецоперации являются для россиян героями. Об этом в своем выступлении заявил президент России Владимир Путин.

«Все люди, которые там, в зоне СВО, находятся — все они герои», — сообщил президент. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Владимир Путин добавил, что военная деятельность представляет из себя тяжелый труд, и россияне будут относиться к участникам спецоперации как к героям и в настоящем, и в будущем.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны.

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Все участники спецоперации являются для россиян героями. Об этом в своем выступлении заявил президент России Владимир Путин. «Все люди, которые там, в зоне СВО, находятся — все они герои», — сообщил президент. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Владимир Путин добавил, что военная деятельность представляет из себя тяжелый труд, и россияне будут относиться к участникам спецоперации как к героям и в настоящем, и в будущем. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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