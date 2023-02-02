Путин указал, как нужно относиться к участникам СВО

Все участники спецоперации являются для россиян героями. Об этом в своем выступлении заявил президент России Владимир Путин.
«Все люди, которые там, в зоне СВО, находятся — все они герои», — сообщил президент. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24». Владимир Путин добавил, что военная деятельность представляет из себя тяжелый труд, и россияне будут относиться к участникам спецоперации как к героям и в настоящем, и в будущем.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны.
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