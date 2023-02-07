На Украине назначили нового главу МВД

Верховная Рада одобрила назначение на должность исполняющего обязанность главы МВД Украины Игоря Клименко. Денис Монастырский, который ранее занимал эту должность, погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области.
«Клименко назначен и. о. главы МВД Украины», — сообщает украинскуое издание УНИАН. Отмечается, что назначение Клименко на эту должность одобрила Верховная Рада. Ранее эту должность занимал Денис Монастырский.
Авария с вертолетом украинской госслужбы по ЧС произошла 18 января в Броварах, он упал возле детского сада. Погибли 15 человек, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В их числе был и глава МВД Монастырский.
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