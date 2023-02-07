На Украине назначили нового главу МВД

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Официальный сайт президента Украины. Москва, военные, украина, флаг, герб, парад, ВСУ
Игорь Клименко назначен и. о. главы МВД Украины Фото:

Верховная Рада одобрила назначение на должность исполняющего обязанность главы МВД Украины Игоря Клименко. Денис Монастырский, который ранее занимал эту должность, погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области.

«Клименко назначен и. о. главы МВД Украины», — сообщает украинскуое издание УНИАН. Отмечается, что назначение Клименко на эту должность одобрила Верховная Рада. Ранее эту должность занимал Денис Монастырский.

Авария с вертолетом украинской госслужбы по ЧС произошла 18 января в Броварах, он упал возле детского сада. Погибли 15 человек, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В их числе был и глава МВД Монастырский.

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Верховная Рада одобрила назначение на должность исполняющего обязанность главы МВД Украины Игоря Клименко. Денис Монастырский, который ранее занимал эту должность, погиб при крушении вертолета в Броварах в Киевской области. «Клименко назначен и. о. главы МВД Украины», — сообщает украинскуое издание УНИАН. Отмечается, что назначение Клименко на эту должность одобрила Верховная Рада. Ранее эту должность занимал Денис Монастырский. Авария с вертолетом украинской госслужбы по ЧС произошла 18 января в Броварах, он упал возле детского сада. Погибли 15 человек, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В их числе был и глава МВД Монастырский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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