Политолог предложил России не мстить США на взрывы «Северных потоков». Видео

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Россия не должна отвечать США за подрыв газопроводов «Северный поток», уточнил Юрий Светов Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Россия не должна отвечать на взрывы «Северных потоков» к которым, предположительно, оказались причастны США. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«Ну я надеюсь, что Россия не поддастся призыву некоторых экспертов немедленно мстить и взрывать трансатлантические трубопроводы или что-то другое. Такого рода ответы… Это бессмысленно, никаких результатов это не принесет», — выразил мнение Юрий Светов в интервью Пятому каналу.

По его мнению, местью Россия ничего не добьется, а только вызовет общественное осуждение. Светов считает, что ряд стран не будут воспринимать расследование журналиста, заявившего о причастности США к теракту, всерьез и продолжат «имитацию расследования».

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором обвинил США в подготовке и непосредственному подрыву «Северных потоков». Он также подчеркнул, что приказ о подрыве отдавал лично глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Теракт произошел в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока».

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Россия не должна отвечать на взрывы «Северных потоков» к которым, предположительно, оказались причастны США. Об этом заявил политолог Юрий Светов. «Ну я надеюсь, что Россия не поддастся призыву некоторых экспертов немедленно мстить и взрывать трансатлантические трубопроводы или что-то другое. Такого рода ответы… Это бессмысленно, никаких результатов это не принесет», — выразил мнение Юрий Светов в интервью Пятому каналу. По его мнению, местью Россия ничего не добьется, а только вызовет общественное осуждение. Светов считает, что ряд стран не будут воспринимать расследование журналиста, заявившего о причастности США к теракту, всерьез и продолжат «имитацию расследования». Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором обвинил США в подготовке и непосредственному подрыву «Северных потоков». Он также подчеркнул, что приказ о подрыве отдавал лично глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Теракт произошел в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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