Политолог предложил России не мстить США на взрывы «Северных потоков». Видео

09 февраля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Россия не должна отвечать США за подрыв газопроводов «Северный поток», уточнил Юрий Светов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия не должна отвечать на взрывы «Северных потоков» к которым, предположительно, оказались причастны США. Об этом заявил политолог Юрий Светов. «Ну я надеюсь, что Россия не поддастся призыву некоторых экспертов немедленно мстить и взрывать трансатлантические трубопроводы или что-то другое. Такого рода ответы… Это бессмысленно, никаких результатов это не принесет», — выразил мнение Юрий Светов в интервью Пятому каналу. По его мнению, местью Россия ничего не добьется, а только вызовет общественное осуждение. Светов считает, что ряд стран не будут воспринимать расследование журналиста, заявившего о причастности США к теракту, всерьез и продолжат «имитацию расследования». Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором обвинил США в подготовке и непосредственному подрыву «Северных потоков». Он также подчеркнул, что приказ о подрыве отдавал лично глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Теракт произошел в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока».

Россия не должна отвечать на взрывы «Северных потоков» к которым, предположительно, оказались причастны США. Об этом заявил политолог Юрий Светов. «Ну я надеюсь, что Россия не поддастся призыву некоторых экспертов немедленно мстить и взрывать трансатлантические трубопроводы или что-то другое. Такого рода ответы… Это бессмысленно, никаких результатов это не принесет», — выразил мнение Юрий Светов в интервью Пятому каналу. По его мнению, местью Россия ничего не добьется, а только вызовет общественное осуждение. Светов считает, что ряд стран не будут воспринимать расследование журналиста, заявившего о причастности США к теракту, всерьез и продолжат «имитацию расследования». Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором обвинил США в подготовке и непосредственному подрыву «Северных потоков». Он также подчеркнул, что приказ о подрыве отдавал лично глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Теракт произошел в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока».