Военкор Ткач: ВСУ не эвакуировали мирных жителей Бахмута, сделав их заложниками

14 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Жители Бахмута не захотели покидать свой город, отметил Василий Ткач Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовск) в ДНР осталась большая часть жителей. Они станут заложниками при блокировке города со стороны ВСУ, рассказал в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Во-первых, не все хотят эвакуироваться. Многие не хотят уезжать, потому что понимают, что это их город, а ВСУ, которые там торчат, — это оккупанты. Когда люди из Соледара выезжали, они рассказывали, как к ним относились украинские военные. Это просто был со стороны ВСУ геноцид. Во-вторых, особых усилий для эвакуации никто и не предпринимал. То есть, это было чисто формально, что вот вывезем раз в два дня один автобус. В нем будет 20 человек. Так население города не вывозится», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, ВСУ пользуются тем, что российская армия не будет наносить удары по мирным жителям. «Это обычная террористическая тактика украинских войск. Она появилась после того, как с ними поработали инструкторы НАТО. Ее использовали террористы, которых Запад воспитывал для войны на Ближнем Востоке, например, в Сирии. Обычная тактика живого щита. Так как [российские] военные никогда не наносят артиллерийские удары по тем помещениям в городе, где, как они знают, находятся мирные жители», — подчеркнул Василий Ткач. Ранее украинский боец с позывным «Мадяр» заявил, что въезд в Бахмут с 13 февраля ограничивается для гражданских и прессы. Так как, по его словам, в городе сейчас неспокойно и есть риск проникновения армии России. Прежде президент Украины Владимир Зеленский дал приказ ВСУ держать оборону Бахмута до тех пор, пока не будет получена техника с Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Бахмуте (Артемовск) в ДНР осталась большая часть жителей. Они станут заложниками при блокировке города со стороны ВСУ, рассказал в беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Во-первых, не все хотят эвакуироваться. Многие не хотят уезжать, потому что понимают, что это их город, а ВСУ, которые там торчат, — это оккупанты. Когда люди из Соледара выезжали, они рассказывали, как к ним относились украинские военные. Это просто был со стороны ВСУ геноцид. Во-вторых, особых усилий для эвакуации никто и не предпринимал. То есть, это было чисто формально, что вот вывезем раз в два дня один автобус. В нем будет 20 человек. Так население города не вывозится», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, ВСУ пользуются тем, что российская армия не будет наносить удары по мирным жителям. «Это обычная террористическая тактика украинских войск. Она появилась после того, как с ними поработали инструкторы НАТО. Ее использовали террористы, которых Запад воспитывал для войны на Ближнем Востоке, например, в Сирии. Обычная тактика живого щита. Так как [российские] военные никогда не наносят артиллерийские удары по тем помещениям в городе, где, как они знают, находятся мирные жители», — подчеркнул Василий Ткач. Ранее украинский боец с позывным «Мадяр» заявил, что въезд в Бахмут с 13 февраля ограничивается для гражданских и прессы. Так как, по его словам, в городе сейчас неспокойно и есть риск проникновения армии России. Прежде президент Украины Владимир Зеленский дал приказ ВСУ держать оборону Бахмута до тех пор, пока не будет получена техника с Запада.