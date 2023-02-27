В суде Кургана рассмотрят дело челябинского топ-менеджера, осужденного за взятки в Роскосмосе

27 февраля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Бывшего сотрудника челябинского предприятия Роскосмоса будут судить в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганский областной суд поступило дело бывшего топ-менеджера ГРЦ имени Макеева (предприятие структуры Роскосмоса в г. Миассе Челябинской области) Юрия Шубина, который был приговорен к девяти годам лишения свободы за взяточничество. Информация опубликована в картотеке ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Шубин Юрий Валерьевич. УК РФ: ст. 69 ч.3; ст. 204 ч.4; ст. 290 ч.5 пп. а,в; ст. 290 ч.6. Суд первой инстанции — Курчатовский районный суд г. Челябинска», — сообщается на сайте курганского суда. Слушание дела назначено на 21 марта. Бывший заместитель главного конструктора ракетного центра в октябре 2022 года был признан виновным в незаконном получении денег в 2014—2018 годах. По данным следствия, деньги в размере 6 млн рублей ему передали партнеры центра при разработке баллистической ракеты «Сармат». Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей. «В Челябинский областной суд, где должны были рассматривать апелляцию на приговор Шубина поступило ходатайство от его адвоката Алексея Касаткина. Он просил, чтобы вышестоящая инстанция назначила другой суд для апелляции, так как дело его подзащитного в Челябинском облсуде работает судья, который в свое время сын которого расследовал уголовное дело в отношении Шубина», — сообщил URA.RU источник в облсуде. Седьмой кассационный суд постановил направить дело в Курганский областной суд. Ранее URA.RU сообщало, что сын экс-главы челябинского суда является подсудимым по делу о взятках на оборонном предприятии. Гособвинение просило в качестве наказания для него 14 лет лишения свободы. Шубин свою вину в преступлении не признал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганский областной суд поступило дело бывшего топ-менеджера ГРЦ имени Макеева (предприятие структуры Роскосмоса в г. Миассе Челябинской области) Юрия Шубина, который был приговорен к девяти годам лишения свободы за взяточничество. Информация опубликована в картотеке ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Шубин Юрий Валерьевич. УК РФ: ст. 69 ч.3; ст. 204 ч.4; ст. 290 ч.5 пп. а,в; ст. 290 ч.6. Суд первой инстанции — Курчатовский районный суд г. Челябинска», — сообщается на сайте курганского суда. Слушание дела назначено на 21 марта. Бывший заместитель главного конструктора ракетного центра в октябре 2022 года был признан виновным в незаконном получении денег в 2014—2018 годах. По данным следствия, деньги в размере 6 млн рублей ему передали партнеры центра при разработке баллистической ракеты «Сармат». Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере трех миллионов рублей. «В Челябинский областной суд, где должны были рассматривать апелляцию на приговор Шубина поступило ходатайство от его адвоката Алексея Касаткина. Он просил, чтобы вышестоящая инстанция назначила другой суд для апелляции, так как дело его подзащитного в Челябинском облсуде работает судья, который в свое время сын которого расследовал уголовное дело в отношении Шубина», — сообщил URA.RU источник в облсуде. Седьмой кассационный суд постановил направить дело в Курганский областной суд. Ранее URA.RU сообщало, что сын экс-главы челябинского суда является подсудимым по делу о взятках на оборонном предприятии. Гособвинение просило в качестве наказания для него 14 лет лишения свободы. Шубин свою вину в преступлении не признал.