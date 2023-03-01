Экс-депутат Рады заявил о выводе из-под Бахмута иностранных наемников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
Британских и американских наемников ВСУ выводят из-под Бахмута, заявил Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-под Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вывод частных военных компаний (ЧВК) Великобритании и США, а также офицерский состав. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Из-под Бахмута выводят все британские и американские ЧВК», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что эвакуации также подвергается и офицерский состав, а сама эвакуация должна завершится пятого марта. По информации Ильи Кивы, замену иностранным наемникам под Бахмутом, которых переправили на Запорожское направление для будущего наступления, находят в лице недавно мобилизованных украинских солдат.

Статья по теме
Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что десятки украинских боевиков продолжают ожесточенно сражаться в Бахмуте. Также советник президента Украины Александр Роднянский рассказал, что в случае надобности силы ВСУ стратегически отступят из Бахмута, передает RT. Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала о переброске на артемовское направление дополнительных украинских подразделений, пишет «Национальная служба новостей».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-под Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вывод частных военных компаний (ЧВК) Великобритании и США, а также офицерский состав. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Из-под Бахмута выводят все британские и американские ЧВК», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что эвакуации также подвергается и офицерский состав, а сама эвакуация должна завершится пятого марта. По информации Ильи Кивы, замену иностранным наемникам под Бахмутом, которых переправили на Запорожское направление для будущего наступления, находят в лице недавно мобилизованных украинских солдат. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что десятки украинских боевиков продолжают ожесточенно сражаться в Бахмуте. Также советник президента Украины Александр Роднянский рассказал, что в случае надобности силы ВСУ стратегически отступят из Бахмута, передает RT. Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала о переброске на артемовское направление дополнительных украинских подразделений, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...