Экс-депутат Рады заявил о выводе из-под Бахмута иностранных наемников

Из-под Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вывод частных военных компаний (ЧВК) Великобритании и США, а также офицерский состав. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«Из-под Бахмута выводят все британские и американские ЧВК», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что эвакуации также подвергается и офицерский состав, а сама эвакуация должна завершится пятого марта. По информации Ильи Кивы, замену иностранным наемникам под Бахмутом, которых переправили на Запорожское направление для будущего наступления, находят в лице недавно мобилизованных украинских солдат.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что десятки украинских боевиков продолжают ожесточенно сражаться в Бахмуте. Также советник президента Украины Александр Роднянский рассказал, что в случае надобности силы ВСУ стратегически отступят из Бахмута, передает RT. Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала о переброске на артемовское направление дополнительных украинских подразделений, пишет «Национальная служба новостей».
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Из-под Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вывод частных военных компаний (ЧВК) Великобритании и США, а также офицерский состав. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Из-под Бахмута выводят все британские и американские ЧВК», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что эвакуации также подвергается и офицерский состав, а сама эвакуация должна завершится пятого марта. По информации Ильи Кивы, замену иностранным наемникам под Бахмутом, которых переправили на Запорожское направление для будущего наступления, находят в лице недавно мобилизованных украинских солдат. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что десятки украинских боевиков продолжают ожесточенно сражаться в Бахмуте. Также советник президента Украины Александр Роднянский рассказал, что в случае надобности силы ВСУ стратегически отступят из Бахмута, передает RT. Замминистра обороны Украины Анна Маляр проинформировала о переброске на артемовское направление дополнительных украинских подразделений, пишет «Национальная служба новостей».