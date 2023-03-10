Британцы ужаснулись планом Сунака по Украине

Читатели Daily Mail осудили план Сунака по миру на Украине

11 марта 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Британцы раскритиковали позицию Риши Сунака Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали позицию премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который заявил о необходимости продолжение поставок оружия Украине ради усиления позиций Киева на переговорах с Россией. По их словам, военная помощь приведет только к большим жертвам. «Кто-нибудь еще видит, насколько это бессмысленно? Если все закончится за столом переговоров, зачем тратить больше денег и жизней на продление конфликта?» — пишет пользователь ibibi71 под заметкой Daily Mail , где процитировали слова Сунака. Схожую позицию занял и юзер Bm, комментарий которого оказался одним из самых поддержанных другими людьми. «Украина не ведет переговоры, так зачем их поддерживать», — считает он. Предложение Сунака также оценили как приводящее лишь к ненужным жертвам. «Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений», — написал пользователь под ником Hatshebsut. Ранее в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Риши Сунака. Перед этим событием премьер-министр Великобритании заявил, что считает единственным возможным исходом российской спецоперации на Украине мирные переговоры между странами. По его словам, именно поэтому нужно продолжить поставлять оружие Киеву, так как тогда эта сторона окажется в выгодном положении при обсуждении окончания конфликта, передает ТАСС.

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Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали позицию премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который заявил о необходимости продолжение поставок оружия Украине ради усиления позиций Киева на переговорах с Россией. По их словам, военная помощь приведет только к большим жертвам. «Кто-нибудь еще видит, насколько это бессмысленно? Если все закончится за столом переговоров, зачем тратить больше денег и жизней на продление конфликта?» — пишет пользователь ibibi71 под заметкой Daily Mail, где процитировали слова Сунака. Схожую позицию занял и юзер Bm, комментарий которого оказался одним из самых поддержанных другими людьми. «Украина не ведет переговоры, так зачем их поддерживать», — считает он. Предложение Сунака также оценили как приводящее лишь к ненужным жертвам. «Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений», — написал пользователь под ником Hatshebsut. Ранее в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Риши Сунака. Перед этим событием премьер-министр Великобритании заявил, что считает единственным возможным исходом российской спецоперации на Украине мирные переговоры между странами. По его словам, именно поэтому нужно продолжить поставлять оружие Киеву, так как тогда эта сторона окажется в выгодном положении при обсуждении окончания конфликта, передает ТАСС.