Путин назвал завистниками врагов России и Китая

Президент РФ Владимир Путин не согласился с тем, что Москва может оказаться под серьезным влиянием Пекина. По его словам, европейская экономика находится в гораздо большей зависимости от Китая.
«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — сказал президент в
В интервью Путин также опроверг домыслы о военном союзе России с Китаем. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Пекина не создает угрозу Западу.
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