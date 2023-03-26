Путин назвал завистниками врагов России и Китая

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
По словам Путина, зависимость европейской экономики от Китая гораздо сильнее Фото:

Президент РФ Владимир Путин не согласился с тем, что Москва может оказаться под серьезным влиянием Пекина. По его словам, европейская экономика находится в гораздо большей зависимости от Китая.

«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В интервью Путин также опроверг домыслы о военном союзе России с Китаем. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Пекина не создает угрозу Западу.

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Президент РФ Владимир Путин не согласился с тем, что Москва может оказаться под серьезным влиянием Пекина. По его словам, европейская экономика находится в гораздо большей зависимости от Китая. «Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. В интервью Путин также опроверг домыслы о военном союзе России с Китаем. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Пекина не создает угрозу Западу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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