Путин опроверг домыслы о военном союзе с Китаем

Сотрудничество КНР и России не является военным союзом и не создает угрозу Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — пояснил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что между странами есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, но его результаты Россия не скрывает. В то же время, подчеркнул Путин, США наоборот строят новые военно-политические союзы с западными странами по аналогии с периодом Второй мировой войны.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является главным вызовом для США. Вашингтон планирует разрушить партнерские отношения между странами.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!