Путин опроверг домыслы о военном союзе с Китаем

26 марта 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

США строят новые военно-политические союзы, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудничество КНР и России не является военным союзом и не создает угрозу Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — пояснил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что между странами есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, но его результаты Россия не скрывает. В то же время, подчеркнул Путин, США наоборот строят новые военно-политические союзы с западными странами по аналогии с периодом Второй мировой войны. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является главным вызовом для США. Вашингтон планирует разрушить партнерские отношения между странами.

Сотрудничество КНР и России не является военным союзом и не создает угрозу Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — пояснил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что между странами есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, но его результаты Россия не скрывает. В то же время, подчеркнул Путин, США наоборот строят новые военно-политические союзы с западными странами по аналогии с периодом Второй мировой войны. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является главным вызовом для США. Вашингтон планирует разрушить партнерские отношения между странами.