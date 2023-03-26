Путин опроверг домыслы о военном союзе с Китаем

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
США строят новые военно-политические союзы, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Сотрудничество КНР и России не является военным союзом и не создает угрозу Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — пояснил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что между странами есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, но его результаты Россия не скрывает. В то же время, подчеркнул Путин, США наоборот строят новые военно-политические союзы с западными странами по аналогии с периодом Второй мировой войны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является главным вызовом для США. Вашингтон планирует разрушить партнерские отношения между странами.

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Сотрудничество КНР и России не является военным союзом и не создает угрозу Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. <…> Это абсолютно не соответствует действительности», — пояснил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что между странами есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, но его результаты Россия не скрывает. В то же время, подчеркнул Путин, США наоборот строят новые военно-политические союзы с западными странами по аналогии с периодом Второй мировой войны. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является главным вызовом для США. Вашингтон планирует разрушить партнерские отношения между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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