В США испугались новой ядерной цели России

Вступление Финляндии в НАТО превратит страну в ядерную цель для России. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Вы [Финляндия] теперь на стороне не только сумасшедших, но и проигравших. <…> Вы вступили в проигравшую команду, и теперь вы превращаетесь в ядерную цель для России», — заявил Риттер в выпуске, опубликованном на youtube-канале U.S. Tour of Duty. По его словам, Финляндия не сможет защитить собственные границы, будучи в составе альянса. Он также заявил, что армия страны не обладает нужной боевой мощностью.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В ответ на это Россия увеличит свой военный потенциал на северо-западе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит RT.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Финляндия отправила свою заявку 18 мая.
Вступление Финляндии в НАТО превратит страну в ядерную цель для России. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Вы [Финляндия] теперь на стороне не только сумасшедших, но и проигравших. <…> Вы вступили в проигравшую команду, и теперь вы превращаетесь в ядерную цель для России», — заявил Риттер в выпуске, опубликованном на youtube-канале U.S. Tour of Duty. По его словам, Финляндия не сможет защитить собственные границы, будучи в составе альянса. Он также заявил, что армия страны не обладает нужной боевой мощностью. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В ответ на это Россия увеличит свой военный потенциал на северо-западе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит RT. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Финляндия отправила свою заявку 18 мая.