В США испугались новой ядерной цели России

Экс-разведчик США Риттер: Финляндия в составе НАТО станет ядерной целью для России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
Финляндия станет новой ядерной целью для России, предполагает Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО превратит страну в ядерную цель для России. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Вы [Финляндия] теперь на стороне не только сумасшедших, но и проигравших. <…> Вы вступили в проигравшую команду, и теперь вы превращаетесь в ядерную цель для России», — заявил Риттер в выпуске, опубликованном на youtube-канале U.S. Tour of Duty. По его словам, Финляндия не сможет защитить собственные границы, будучи в составе альянса. Он также заявил, что армия страны не обладает нужной боевой мощностью.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В ответ на это Россия увеличит свой военный потенциал на северо-западе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит RT.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Финляндия отправила свою заявку 18 мая.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Вступление Финляндии в НАТО превратит страну в ядерную цель для России. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. «Вы [Финляндия] теперь на стороне не только сумасшедших, но и проигравших. <…> Вы вступили в проигравшую команду, и теперь вы превращаетесь в ядерную цель для России», — заявил Риттер в выпуске, опубликованном на youtube-канале U.S. Tour of Duty. По его словам, Финляндия не сможет защитить собственные границы, будучи в составе альянса. Он также заявил, что армия страны не обладает нужной боевой мощностью. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия вступит в НАТО 4 апреля. В ответ на это Россия увеличит свой военный потенциал на северо-западе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит RT. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Финляндия отправила свою заявку 18 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...