Патриарх Кирилл: Россия не стремится захватить или подчинить другие страны

10 апреля 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Россия не ищет завоеваний, считает патриарх Кирилл Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия нацелена на сохранение собственной культуры и самостоятельности, а не на стремление к захвату стран и подчинение других народов. Такую позицию высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время беседы с участниками трапезы, которая прошла в праздник Входа Господня в Иерусалим. «Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей», — передает РИА Новости слова патриарха. Он также добавил, что отсутствие у России общих ценностей с Западом сыграло важную роль в начале прокси-войны, которую ведут через конфликт на Украине. «Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим», — добавил патриарх Кирилл. По его словам, именно в этот момент осознание отстуствия общего привело страны к противостоянию Ранее он также объяснял, что современные мировые конфликты можно было бы предотвратить, если бы люди не отдалились от веры. Патриарх выразил надежду, что вера поможет строить отношения между государствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия нацелена на сохранение собственной культуры и самостоятельности, а не на стремление к захвату стран и подчинение других народов. Такую позицию высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время беседы с участниками трапезы, которая прошла в праздник Входа Господня в Иерусалим. «Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей», — передает РИА Новости слова патриарха. Он также добавил, что отсутствие у России общих ценностей с Западом сыграло важную роль в начале прокси-войны, которую ведут через конфликт на Украине. «Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим», — добавил патриарх Кирилл. По его словам, именно в этот момент осознание отстуствия общего привело страны к противостоянию Ранее он также объяснял, что современные мировые конфликты можно было бы предотвратить, если бы люди не отдалились от веры. Патриарх выразил надежду, что вера поможет строить отношения между государствами.