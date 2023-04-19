ЗРК с челябинскими двигателями защищают армию и население в зоне СВО. Видео

19 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Зенитный комплекс дежурит круглосуточно Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации продолжат нести службу зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с демонстрацией работы машин показала пресс-служба Минобороны РФ. «В ходе спецоперации расчеты ЗРК „Бук“ продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. Под защитой находится и мирное население», — отметили в военном ведомстве. О работе ЗРК рассказал военнослужащий с позывным «Нева». Боец отметил, что дежурство продолжается днем и ночью. Пространство без остановок сканируется станциями обнаружения целей. В Минобороны отметили, что по техническим характеристикам «Бук-М3» превосходит любой из мировых аналогов. Одновременно машина может вести до 300 воздушных объектов. При этом система противовоздушной обороны работает на 360 градусов. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в декабре 2022 года в срок выполнил программу гособоронзаказа. В условиях повышенной потребности в продукции предприятие увеличило соцпакет. Чтобы обеспечить высокое качество выпуска, завод внедрил систему наставничества.

В зоне проведения спецоперации продолжат нести службу зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с демонстрацией работы машин показала пресс-служба Минобороны РФ. «В ходе спецоперации расчеты ЗРК „Бук“ продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. Под защитой находится и мирное население», — отметили в военном ведомстве. О работе ЗРК рассказал военнослужащий с позывным «Нева». Боец отметил, что дежурство продолжается днем и ночью. Пространство без остановок сканируется станциями обнаружения целей. В Минобороны отметили, что по техническим характеристикам «Бук-М3» превосходит любой из мировых аналогов. Одновременно машина может вести до 300 воздушных объектов. При этом система противовоздушной обороны работает на 360 градусов. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в декабре 2022 года в срок выполнил программу гособоронзаказа. В условиях повышенной потребности в продукции предприятие увеличило соцпакет. Чтобы обеспечить высокое качество выпуска, завод внедрил систему наставничества.