ЗРК с челябинскими двигателями защищают армию и население в зоне СВО. Видео

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ЗРК Бук-М3, зрк, бук
Зенитный комплекс дежурит круглосуточно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации продолжат нести службу зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с демонстрацией работы машин показала пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе спецоперации расчеты ЗРК „Бук“ продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. Под защитой находится и мирное население», — отметили в военном ведомстве.

О работе ЗРК рассказал военнослужащий с позывным «Нева». Боец отметил, что дежурство продолжается днем и ночью. Пространство без остановок сканируется станциями обнаружения целей.

В Минобороны отметили, что по техническим характеристикам «Бук-М3» превосходит любой из мировых аналогов. Одновременно машина может вести до 300 воздушных объектов. При этом система противовоздушной обороны работает на 360 градусов.

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в декабре 2022 года в срок выполнил программу гособоронзаказа. В условиях повышенной потребности в продукции предприятие увеличило соцпакет. Чтобы обеспечить высокое качество выпуска, завод внедрил систему наставничества.

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В зоне проведения спецоперации продолжат нести службу зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с демонстрацией работы машин показала пресс-служба Минобороны РФ. «В ходе спецоперации расчеты ЗРК „Бук“ продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. Под защитой находится и мирное население», — отметили в военном ведомстве. О работе ЗРК рассказал военнослужащий с позывным «Нева». Боец отметил, что дежурство продолжается днем и ночью. Пространство без остановок сканируется станциями обнаружения целей. В Минобороны отметили, что по техническим характеристикам «Бук-М3» превосходит любой из мировых аналогов. Одновременно машина может вести до 300 воздушных объектов. При этом система противовоздушной обороны работает на 360 градусов. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в декабре 2022 года в срок выполнил программу гособоронзаказа. В условиях повышенной потребности в продукции предприятие увеличило соцпакет. Чтобы обеспечить высокое качество выпуска, завод внедрил систему наставничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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