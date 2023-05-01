Сергей Зверев поблагодарил модельера Зайцева за «звездный пинок»

Зайцев обратил внимание на Зверева, когда тому было 20 лет
Известный российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев рассказал о влиянии, которое на него оказал модельер Вячеслав Зайцев. Об этом Зверев рассказала в своих социальных сетях.
«Когда мне было лет 20, он (Зайцев) меня заметил, проникся моим творчеством, помогал мне. Именно от него я получил этакий звездный пинок. Он был моим наставником, моим учителем», — рассказал Зверев.
О смерти известного модельера Зайцева стало известно 30 апреля, ему было 85 лет. Причиной смерти послужило внутреннее кровотечение в желудке.
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