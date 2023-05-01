Сергей Зверев поблагодарил модельера Зайцева за «звездный пинок»

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Шоумен и парикмахер Сергей Зверев в Тверском районном суде г. Москвы. Москва, зверев сергей, человек в короне
Зайцев обратил внимание на Зверева, когда тому было 20 лет Фото:

Известный российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев рассказал о влиянии, которое на него оказал модельер Вячеслав Зайцев. Об этом Зверев рассказала в своих социальных сетях.

«Когда мне было лет 20, он (Зайцев) меня заметил, проникся моим творчеством, помогал мне. Именно от него я получил этакий звездный пинок. Он был моим наставником, моим учителем», — рассказал Зверев.

О смерти известного модельера Зайцева стало известно 30 апреля, ему было 85 лет. Причиной смерти послужило внутреннее кровотечение в желудке.

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Известный российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев рассказал о влиянии, которое на него оказал модельер Вячеслав Зайцев. Об этом Зверев рассказала в своих социальных сетях. «Когда мне было лет 20, он (Зайцев) меня заметил, проникся моим творчеством, помогал мне. Именно от него я получил этакий звездный пинок. Он был моим наставником, моим учителем», — рассказал Зверев. О смерти известного модельера Зайцева стало известно 30 апреля, ему было 85 лет. Причиной смерти послужило внутреннее кровотечение в желудке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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