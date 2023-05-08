США разрешили иностранным лидерам посетить парад Победы в Москве

09 мая 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Власти США спокойно относятся к участию иностранных лидеров в московском параде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американские власти не увидели ничего плохо в том, чтобы лидеры любых иностранных государств посетили парад Победы 9 мая в Москве. По словам заместителя официального представителя американского госдепартамента Веданта Пателя, главы стран могут праздновать там, где хотят. «У меня нет оценки… Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут», — передают РИА Новости слова Пателя. При этом в США не прокомментировали возможность присутствия своего представителя на параде, предложив спросить это у дипмиссии в Москве. Ранее стало известно, что в День победы Москву посетят президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. Кроме них, участие примет и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с президентом РФ у них будет общая программа, которая закончится неформальным завтраком. Посмотреть парад Победы 9 мая можно будет на ряде телеканалов, а остальную информацию о главном майском мероприятии URA.RU собрало на инфографике.

Американские власти не увидели ничего плохо в том, чтобы лидеры любых иностранных государств посетили парад Победы 9 мая в Москве. По словам заместителя официального представителя американского госдепартамента Веданта Пателя, главы стран могут праздновать там, где хотят. «У меня нет оценки… Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут», — передают РИА Новости слова Пателя. При этом в США не прокомментировали возможность присутствия своего представителя на параде, предложив спросить это у дипмиссии в Москве. Ранее стало известно, что в День победы Москву посетят президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. Кроме них, участие примет и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с президентом РФ у них будет общая программа, которая закончится неформальным завтраком. Посмотреть парад Победы 9 мая можно будет на ряде телеканалов, а остальную информацию о главном майском мероприятии URA.RU собрало на инфографике.