США разрешили иностранным лидерам посетить парад Победы в Москве

Американские власти не увидели ничего плохо в том, чтобы лидеры любых иностранных государств посетили парад Победы 9 мая в Москве. По словам заместителя официального представителя американского госдепартамента Веданта Пателя, главы стран могут праздновать там, где хотят.
«У меня нет оценки… Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут», — передают РИА Новости слова Пателя. При этом в США не прокомментировали возможность присутствия своего представителя на параде, предложив спросить это у дипмиссии в Москве.
Ранее стало известно, что в День победы Москву посетят президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. Кроме них, участие примет и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с президентом РФ у них будет общая программа, которая закончится неформальным завтраком. Посмотреть парад Победы 9 мая можно будет на ряде телеканалов, а остальную информацию о главном майском мероприятии URA.RU собрало на инфографике.
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