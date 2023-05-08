08 мая 2023

США разрешили иностранным лидерам посетить парад Победы в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, армия, военные, парад победы, 9 мая, красная площадь, солдат
Власти США спокойно относятся к участию иностранных лидеров в московском параде Фото:

Американские власти не увидели ничего плохо в том, чтобы лидеры любых иностранных государств посетили парад Победы 9 мая в Москве. По словам заместителя официального представителя американского госдепартамента Веданта Пателя, главы стран могут праздновать там, где хотят.

«У меня нет оценки… Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут», — передают РИА Новости слова Пателя. При этом в США не прокомментировали возможность присутствия своего представителя на параде, предложив спросить это у дипмиссии в Москве.

Ранее стало известно, что в День победы Москву посетят президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. Кроме них, участие примет и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с президентом РФ у них будет общая программа, которая закончится неформальным завтраком. Посмотреть парад Победы 9 мая можно будет на ряде телеканалов, а остальную информацию о главном майском мероприятии URA.RU собрало на инфографике.

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Американские власти не увидели ничего плохо в том, чтобы лидеры любых иностранных государств посетили парад Победы 9 мая в Москве. По словам заместителя официального представителя американского госдепартамента Веданта Пателя, главы стран могут праздновать там, где хотят. «У меня нет оценки… Страны могут по своему желанию участвовать в любой праздничной активности, которую выберут», — передают РИА Новости слова Пателя. При этом в США не прокомментировали возможность присутствия своего представителя на параде, предложив спросить это у дипмиссии в Москве. Ранее стало известно, что в День победы Москву посетят президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. Кроме них, участие примет и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с президентом РФ у них будет общая программа, которая закончится неформальным завтраком. Посмотреть парад Победы 9 мая можно будет на ряде телеканалов, а остальную информацию о главном майском мероприятии URA.RU собрало на инфографике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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