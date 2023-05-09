Мэр Днепра обматерил всех президентов, приехавших на Парад Победы в Москву

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, армия, военные, марш, парад, строй, день победы, военнослужащие, 9 мая, красная площадь, солдат
Борис Филатов оскорбил президентов стран СНГ, которые приняли решение посетить Парад Победы Фото:

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов обматерил лидеров Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Белоруссии, которые выразили желание приехать в Москву и посетить проведение Парада Победы на Красной площади. Соответствующее сообщение украинский чиновник опубликовал в своем telegram-канале.

«Завтра п******ы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут находиться <…> на Параде Победы в Москве», — передает сообщение Филатова «Ридус». Также он добавил, что в Днепре прозвучало несколько взрывов.

Ранее лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) приняли решение посетить Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил данное решение желанием отдать дань памяти подвигу советского народа.

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Мэр украинского города Днепр Борис Филатов обматерил лидеров Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Белоруссии, которые выразили желание приехать в Москву и посетить проведение Парада Победы на Красной площади. Соответствующее сообщение украинский чиновник опубликовал в своем telegram-канале. «Завтра п******ы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут находиться <…> на Параде Победы в Москве», — передает сообщение Филатова «Ридус». Также он добавил, что в Днепре прозвучало несколько взрывов. Ранее лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) приняли решение посетить Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил данное решение желанием отдать дань памяти подвигу советского народа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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