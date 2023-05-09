Мэр Днепра обматерил всех президентов, приехавших на Парад Победы в Москву

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов обматерил лидеров Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Белоруссии, которые выразили желание приехать в Москву и посетить проведение Парада Победы на Красной площади. Соответствующее сообщение украинский чиновник опубликовал в своем telegram-канале.
«Завтра п******ы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут находиться <…> на Параде Победы в Москве», — передает сообщение Филатова «Ридус». Также он добавил, что в Днепре прозвучало несколько взрывов.
Ранее лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) приняли решение посетить Парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил данное решение желанием отдать дань памяти подвигу советского народа.
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