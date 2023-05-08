Путин поздравил Грузию и Молдавию с Днем Победы

08 мая 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отдельно поздравил народы Грузии и Молдавии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отправил поздравительные письма лидерам стран СНГ, а также отдельно поздравил народы Грузии и Молдавии с 78-летием Победы. Российский лидер призвал не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. «Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Молдавии, а также всем лидерам стран СНГ», — сообщается на официальном сайте Кремля. Российский лидер добавил, что необходимо не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, и отметил, что память о подвиге советского народа сплотит отношения между странами.

Президент России Владимир Путин отправил поздравительные письма лидерам стран СНГ, а также отдельно поздравил народы Грузии и Молдавии с 78-летием Победы. Российский лидер призвал не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. «Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Молдавии, а также всем лидерам стран СНГ», — сообщается на официальном сайте Кремля. Российский лидер добавил, что необходимо не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, и отметил, что память о подвиге советского народа сплотит отношения между странами.