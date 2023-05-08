Путин поздравил Грузию и Молдавию с Днем Победы

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, парад, шойгу сергей, путин владимир, день победы, 9 мая, красная площадь
Владимир Путин отдельно поздравил народы Грузии и Молдавии Фото:

Президент России Владимир Путин отправил поздравительные письма лидерам стран СНГ, а также отдельно поздравил народы Грузии и Молдавии с 78-летием Победы. Российский лидер призвал не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.

«Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Молдавии, а также всем лидерам стран СНГ», — сообщается на официальном сайте Кремля. Российский лидер добавил, что необходимо не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, и отметил, что память о подвиге советского народа сплотит отношения между странами.

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Президент России Владимир Путин отправил поздравительные письма лидерам стран СНГ, а также отдельно поздравил народы Грузии и Молдавии с 78-летием Победы. Российский лидер призвал не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. «Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Молдавии, а также всем лидерам стран СНГ», — сообщается на официальном сайте Кремля. Российский лидер добавил, что необходимо не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, и отметил, что память о подвиге советского народа сплотит отношения между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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