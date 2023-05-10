10 мая 2023

WSJ: Запад впал в зависимость от ядерной энергетики России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озерск. Маяк. Радиация. Челябинск., атомная станция, радиация, склад, маяк, атомная энергетика, росатом, ядерная энергия, атомная промышленность, ядерное топливо
Страны запада отмечают зависимость от российских ядерных компонентов Фото:

В США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако зависимость западных стран от важных российских компонентов тормозит развитие атомной индустрии.

«У Запада недостаточно ядерного топлива и нет возможностей для его быстрого наращивания. Досадным фактом является то, что крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия „Росатом“, которая поддерживает спецоперацию», — сообщает издание The Wall Street Journal.

Издание рассказало, что группа, включающая частную инвестиционную компанию Brookfield Asset Management, купила американского пионера в области электроэнергетики Westinghouse почти за 8 миллиардов долларов, сделав ставку на возрождение ядерной энергетики. «Идет рост общественного признание ядерной отрасли и мы извлекли много уроков из прошлого», — приводит WSJ слова главного исполнительного директора Westinghouse Патрика Фрагмана.

При бурном росте и интересе к ядерной энергетике на Западе имеется сильная зависимость от российского урана. «Несмотря на прогресс отрасли, зависимость от российского обогащенного урана для ядерного топлива оказалась непреодолимой», — подчеркнули в издании.

Ранее URA.RU сообщало о желании Соединенных Штатов Америки и Евросоюза снизить зависимость от российского ядерного топлива. Отказ от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако зависимость западных стран от важных российских компонентов тормозит развитие атомной индустрии. «У Запада недостаточно ядерного топлива и нет возможностей для его быстрого наращивания. Досадным фактом является то, что крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия „Росатом“, которая поддерживает спецоперацию», — сообщает издание The Wall Street Journal. Издание рассказало, что группа, включающая частную инвестиционную компанию Brookfield Asset Management, купила американского пионера в области электроэнергетики Westinghouse почти за 8 миллиардов долларов, сделав ставку на возрождение ядерной энергетики. «Идет рост общественного признание ядерной отрасли и мы извлекли много уроков из прошлого», — приводит WSJ слова главного исполнительного директора Westinghouse Патрика Фрагмана. При бурном росте и интересе к ядерной энергетике на Западе имеется сильная зависимость от российского урана. «Несмотря на прогресс отрасли, зависимость от российского обогащенного урана для ядерного топлива оказалась непреодолимой», — подчеркнули в издании. Ранее URA.RU сообщало о желании Соединенных Штатов Америки и Евросоюза снизить зависимость от российского ядерного топлива. Отказ от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...