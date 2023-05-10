WSJ: Запад впал в зависимость от ядерной энергетики России

11 мая 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Страны запада отмечают зависимость от российских ядерных компонентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако зависимость западных стран от важных российских компонентов тормозит развитие атомной индустрии. «У Запада недостаточно ядерного топлива и нет возможностей для его быстрого наращивания. Досадным фактом является то, что крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия „Росатом“, которая поддерживает спецоперацию», — сообщает издание The Wall Street Journal . Издание рассказало, что группа, включающая частную инвестиционную компанию Brookfield Asset Management, купила американского пионера в области электроэнергетики Westinghouse почти за 8 миллиардов долларов, сделав ставку на возрождение ядерной энергетики. «Идет рост общественного признание ядерной отрасли и мы извлекли много уроков из прошлого», — приводит WSJ слова главного исполнительного директора Westinghouse Патрика Фрагмана. При бурном росте и интересе к ядерной энергетике на Западе имеется сильная зависимость от российского урана. «Несмотря на прогресс отрасли, зависимость от российского обогащенного урана для ядерного топлива оказалась непреодолимой», — подчеркнули в издании. Ранее URA.RU сообщало о желании Соединенных Штатов Америки и Евросоюза снизить зависимость от российского ядерного топлива. Отказ от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. Однако зависимость западных стран от важных российских компонентов тормозит развитие атомной индустрии. «У Запада недостаточно ядерного топлива и нет возможностей для его быстрого наращивания. Досадным фактом является то, что крупнейшим источником критически важных ингредиентов является Россия и ее государственная монополия „Росатом“, которая поддерживает спецоперацию», — сообщает издание The Wall Street Journal. Издание рассказало, что группа, включающая частную инвестиционную компанию Brookfield Asset Management, купила американского пионера в области электроэнергетики Westinghouse почти за 8 миллиардов долларов, сделав ставку на возрождение ядерной энергетики. «Идет рост общественного признание ядерной отрасли и мы извлекли много уроков из прошлого», — приводит WSJ слова главного исполнительного директора Westinghouse Патрика Фрагмана. При бурном росте и интересе к ядерной энергетике на Западе имеется сильная зависимость от российского урана. «Несмотря на прогресс отрасли, зависимость от российского обогащенного урана для ядерного топлива оказалась непреодолимой», — подчеркнули в издании. Ранее URA.RU сообщало о желании Соединенных Штатов Америки и Евросоюза снизить зависимость от российского ядерного топлива. Отказ от российского топлива и энергетики происходит в рамках антироссийских санкций.