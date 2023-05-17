WSWS: Великобритания хочет начать войну с Россией

WSWS: Британия начала необъявленную войну против России передачей Storm Shadow

Великобритания поставляет Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поставки Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow подтверждает роль страны как провокатора в войне НАТО против России. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

«Поставка на Украину крылатых ракет Storm Shadow, самого дальнобойного оружия, когда-либо полученного Киевом, подтверждает роль Великобритании как главного провокатора в войне НАТО против России. В этих условиях единственное, что предотвратило начало прямой войны между Великобританией и Россией, — это сдержанность Кремля, опасающегося срабатывания пункта о коллективной обороне НАТО», — передает WSWS .

В материале отмечается, что Великобритания отправила Storm Shadow из-за своей политической и экономической слабости. Таким образом страна хочет стать наравне с другими странами Запада, которые поставляют военную помощь Киеву. Авторы материала призвали Великобританию инвестировать деньги во внутренний рынок, а не во внешний.

В мае Киев ударил по Луганску британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Позже российские силы сбили два украинских самолета, которые атаковали город. Военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Украина модернизировала советские самолеты подвесами. Изначально у них не было системы Storm Shadow, передает «Федеральное агентство новостей».