«Известия»: российские типографии переходят на производство упаковки

26 мая 2023 в 04:29 Размер текста - 17 +

Упаковка по типу производства к типографиям ближе всего Фото: Илья Московец © URA.RU Российские типографии меняют свои производства на упаковочные цеха. Об этом сообщили в Гильдии издателей периодической печати (ГИПП). «За последний год снижение спроса на периодическую продукцию повлияло на то, что закрылась часть предприятий. Переоснащению подверглись компаний, которые продолжили работу на рынке. Типографии начали перепрофилировать свое оборудование под производство упаковки», — рассказали ГИПП журналистам газеты «Известия». В результате снижения спроса на печать в «Красногорской типографии» уже запустили производство плотной картонной упаковки. Такая может подойти для обуви, настольных игр, для лекарственных препаратов, рассказал гендиректор компании Павел Мелихов. Также в «ШикоДизайне» наладили схожее производство, подтвердил представитель типографии. Коробки там используют для разных кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров. Ранее 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Евросоюза подготовили пакет санкций для РФ. Из-за них начался рост цен на книги, журналы и газеты. Типографии столкнулись с проблемой нехватки полиграфических красок и дефицитом бумаги. Запасов материалов могло хватить на два-три месяца. Тем временем полиграфисты надеялись наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские типографии меняют свои производства на упаковочные цеха. Об этом сообщили в Гильдии издателей периодической печати (ГИПП). «За последний год снижение спроса на периодическую продукцию повлияло на то, что закрылась часть предприятий. Переоснащению подверглись компаний, которые продолжили работу на рынке. Типографии начали перепрофилировать свое оборудование под производство упаковки», — рассказали ГИПП журналистам газеты «Известия». В результате снижения спроса на печать в «Красногорской типографии» уже запустили производство плотной картонной упаковки. Такая может подойти для обуви, настольных игр, для лекарственных препаратов, рассказал гендиректор компании Павел Мелихов. Также в «ШикоДизайне» наладили схожее производство, подтвердил представитель типографии. Коробки там используют для разных кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров. Ранее 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Евросоюза подготовили пакет санкций для РФ. Из-за них начался рост цен на книги, журналы и газеты. Типографии столкнулись с проблемой нехватки полиграфических красок и дефицитом бумаги. Запасов материалов могло хватить на два-три месяца. Тем временем полиграфисты надеялись наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство.