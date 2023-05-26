В Тюмени мужчину судят за обещание сжечь самолеты Utair

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Тюменец потребовал отменить рейсы в новогодние праздники, иначе пассажиры пострадают Фото:

В Тюмени судят мужчину, который отправил в «ЮТэйр» письмо с предупреждением о том, что самолеты авиакомпании будут сожжены в воздухе, если перевозчик не отменит рейсы. Информация о деле содержится в акте суда. Обвиняемый получил три года условно за ложное сообщение о факте терроризма, но пытается оспорить решение.

«Обвиняемый из хулиганских побуждений направил на официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге. Восприняв угрозу как реальную, генеральный директор компании передал информацию в ФСБ, Росавиацию, Ространснадзор. Признать подсудимого виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, приговорить к трем годам лишения свободы условно», — говорится в судебном акте по делу.

В письме, отправленном в авиакомпанию, мужчина писал о рейсах из Москвы в Красноярск и Сургут, которые должны были вылететь в новогодние праздники. Он просил авиакомпанию срочно отменить их, иначе борты загорятся прямо в воздухе. Свою угрозу он объяснял тем, что Utair продает билеты слишком дорого и обманывает пассажиров.

После вынесения приговора мужчина опротестовал его. В июле у него состоится кассация.

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В Тюмени судят мужчину, который отправил в «ЮТэйр» письмо с предупреждением о том, что самолеты авиакомпании будут сожжены в воздухе, если перевозчик не отменит рейсы. Информация о деле содержится в акте суда. Обвиняемый получил три года условно за ложное сообщение о факте терроризма, но пытается оспорить решение. «Обвиняемый из хулиганских побуждений направил на официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге. Восприняв угрозу как реальную, генеральный директор компании передал информацию в ФСБ, Росавиацию, Ространснадзор. Признать подсудимого виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, приговорить к трем годам лишения свободы условно», — говорится в судебном акте по делу. В письме, отправленном в авиакомпанию, мужчина писал о рейсах из Москвы в Красноярск и Сургут, которые должны были вылететь в новогодние праздники. Он просил авиакомпанию срочно отменить их, иначе борты загорятся прямо в воздухе. Свою угрозу он объяснял тем, что Utair продает билеты слишком дорого и обманывает пассажиров. После вынесения приговора мужчина опротестовал его. В июле у него состоится кассация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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