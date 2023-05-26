В Тюмени мужчину судят за обещание сжечь самолеты Utair

26 мая 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Тюменец потребовал отменить рейсы в новогодние праздники, иначе пассажиры пострадают Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени судят мужчину, который отправил в «ЮТэйр» письмо с предупреждением о том, что самолеты авиакомпании будут сожжены в воздухе, если перевозчик не отменит рейсы. Информация о деле содержится в акте суда. Обвиняемый получил три года условно за ложное сообщение о факте терроризма, но пытается оспорить решение. «Обвиняемый из хулиганских побуждений направил на официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге. Восприняв угрозу как реальную, генеральный директор компании передал информацию в ФСБ, Росавиацию, Ространснадзор. Признать подсудимого виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, приговорить к трем годам лишения свободы условно», — говорится в судебном акте по делу. В письме, отправленном в авиакомпанию, мужчина писал о рейсах из Москвы в Красноярск и Сургут, которые должны были вылететь в новогодние праздники. Он просил авиакомпанию срочно отменить их, иначе борты загорятся прямо в воздухе. Свою угрозу он объяснял тем, что Utair продает билеты слишком дорого и обманывает пассажиров. После вынесения приговора мужчина опротестовал его. В июле у него состоится кассация.

В Тюмени судят мужчину, который отправил в «ЮТэйр» письмо с предупреждением о том, что самолеты авиакомпании будут сожжены в воздухе, если перевозчик не отменит рейсы. Информация о деле содержится в акте суда. Обвиняемый получил три года условно за ложное сообщение о факте терроризма, но пытается оспорить решение. «Обвиняемый из хулиганских побуждений направил на официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге. Восприняв угрозу как реальную, генеральный директор компании передал информацию в ФСБ, Росавиацию, Ространснадзор. Признать подсудимого виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, приговорить к трем годам лишения свободы условно», — говорится в судебном акте по делу. В письме, отправленном в авиакомпанию, мужчина писал о рейсах из Москвы в Красноярск и Сургут, которые должны были вылететь в новогодние праздники. Он просил авиакомпанию срочно отменить их, иначе борты загорятся прямо в воздухе. Свою угрозу он объяснял тем, что Utair продает билеты слишком дорого и обманывает пассажиров. После вынесения приговора мужчина опротестовал его. В июле у него состоится кассация.