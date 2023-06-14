В Польше испугались планов НАТО по развертыванию мировой войны

Польский депутат Корвин-Микке выразил опасения, что США втянут Варшаву в мировую войну

15 июня 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Депутат Януш Корвин-Микке боится, что Польшу втянут в мировой конфликт Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут втянуть Польшу в мировую войну. Об этом заявил депутат, лидер партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. «Я очень боюсь, что Польшу втянут в мировую войну. Энтузиазм правящей партии в Польше по поводу конфликта заслуживает осуждения», — передает Mysl Polska слова депутата. Корвин-Микке также спрогнозировал, что скоро БРИКС лишит США монополии на доминирующую валюту. В таком случае Америка может сделать ставку на мировую войну. Политик отметил, что не хочет гибели россиян. «Я не хочу, чтобы погибла вся Россия, кто-то же должен присматривать за Украиной», — пояснил Корвин-Микке. Ранее сообщалось, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», передает Advance. НАТО не готова к войне с Россией по причине недостатка личного состава военных, заявил экс-замкомандующего войсками НАТО в Европе в Европе Ричард Ширрефф.

США могут втянуть Польшу в мировую войну. Об этом заявил депутат, лидер партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. «Я очень боюсь, что Польшу втянут в мировую войну. Энтузиазм правящей партии в Польше по поводу конфликта заслуживает осуждения», — передает Mysl Polska слова депутата. Корвин-Микке также спрогнозировал, что скоро БРИКС лишит США монополии на доминирующую валюту. В таком случае Америка может сделать ставку на мировую войну. Политик отметил, что не хочет гибели россиян. «Я не хочу, чтобы погибла вся Россия, кто-то же должен присматривать за Украиной», — пояснил Корвин-Микке. Ранее сообщалось, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», передает Advance. НАТО не готова к войне с Россией по причине недостатка личного состава военных, заявил экс-замкомандующего войсками НАТО в Европе в Европе Ричард Ширрефф.