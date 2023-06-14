14 июня 2023

В Польше испугались планов НАТО по развертыванию мировой войны

Польский депутат Корвин-Микке выразил опасения, что США втянут Варшаву в мировую войну
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Депутат Януш Корвин-Микке боится, что Польшу втянут в мировой конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США могут втянуть Польшу в мировую войну. Об этом заявил депутат, лидер партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке.

«Я очень боюсь, что Польшу втянут в мировую войну. Энтузиазм правящей партии в Польше по поводу конфликта заслуживает осуждения», — передает Mysl Polska слова депутата.

Корвин-Микке также спрогнозировал, что скоро БРИКС лишит США монополии на доминирующую валюту. В таком случае Америка может сделать ставку на мировую войну. Политик отметил, что не хочет гибели россиян. «Я не хочу, чтобы погибла вся Россия, кто-то же должен присматривать за Украиной», — пояснил Корвин-Микке.

Ранее сообщалось, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», передает Advance. НАТО не готова к войне с Россией по причине недостатка личного состава военных, заявил экс-замкомандующего войсками НАТО в Европе в Европе Ричард Ширрефф.

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США могут втянуть Польшу в мировую войну. Об этом заявил депутат, лидер партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. «Я очень боюсь, что Польшу втянут в мировую войну. Энтузиазм правящей партии в Польше по поводу конфликта заслуживает осуждения», — передает Mysl Polska слова депутата. Корвин-Микке также спрогнозировал, что скоро БРИКС лишит США монополии на доминирующую валюту. В таком случае Америка может сделать ставку на мировую войну. Политик отметил, что не хочет гибели россиян. «Я не хочу, чтобы погибла вся Россия, кто-то же должен присматривать за Украиной», — пояснил Корвин-Микке. Ранее сообщалось, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», передает Advance. НАТО не готова к войне с Россией по причине недостатка личного состава военных, заявил экс-замкомандующего войсками НАТО в Европе в Европе Ричард Ширрефф.
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