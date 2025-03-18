Минобороны РФ: ВСУ атаковали Белгородскую область пять раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили пять атак на Белгородскую область 18 марта. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак», — говорится в сообщении МО РФ. Там дополнили, что после отпора со стороны российских бойцов ВСУ отказались от дальнейших атак. Украинцы потеряли до 60 человек, танк и семь бронированных машин.
При этом там отметили, что все атаки ВСУ на Белгородскую область отражены, пересечения госграницы России не допущено. В ведомстве связали попытки атаковать российскими регион с разговором президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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