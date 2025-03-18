18 марта 2025

Минобороны РФ: ВСУ атаковали Белгородскую область пять раз

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Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков
Всего в провокации было задействовано до 200 украинских боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили пять атак на Белгородскую область 18 марта. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак», — говорится в сообщении МО РФ. Там дополнили, что после отпора со стороны российских бойцов ВСУ отказались от дальнейших атак. Украинцы потеряли до 60 человек, танк и семь бронированных машин.

При этом там отметили, что все атаки ВСУ на Белгородскую область отражены, пересечения госграницы России не допущено. В ведомстве связали попытки атаковать российскими регион с разговором президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили пять атак на Белгородскую область 18 марта. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак», — говорится в сообщении МО РФ. Там дополнили, что после отпора со стороны российских бойцов ВСУ отказались от дальнейших атак. Украинцы потеряли до 60 человек, танк и семь бронированных машин. При этом там отметили, что все атаки ВСУ на Белгородскую область отражены, пересечения госграницы России не допущено. В ведомстве связали попытки атаковать российскими регион с разговором президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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