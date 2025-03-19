Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex установила новый исторический рекорд, превысив отметку в 3050 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
«По данным на 08:38 мск, цена на драгметалл составляла 3 050,4 долларов за тройскую унцию (+0,32%)», — передает «Прайм». К 08:57 мск котировки продолжили подъем, достигнув 3052,4 за унцию (+0,38%), после небольшого замедления темпов роста.
Аналитики связывают рекордный скачок цен с ожиданием решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по ключевой учетной ставке, публикация которого запланирована на вечер 19 марта по вашингтонскому времени. Большинство экспертов прогнозируют, что ФРС сохранит ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.