Аэропорты России возобновили работу

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани были сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Казань в 06:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале.
В период действия ограничений один самолет, следовавший в Казань, и одно судно, совершавшее перелет в Нижний Новгород, были направлены на запасные аэродромы. Во время ограничений были приняты все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения их безопасности.
Ранее в аэропортах городов Казань и Нижний Новгород были введены ограничения на осуществление полетов. Также временные ограничения на деятельность ввели в аэропорту Бегишево, расположенном в Нижнекамске.
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