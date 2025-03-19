Аэропорты России возобновили работу

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Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода возобновили работу
Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода возобновили работу Фото:

Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани были сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Казань в 06:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале.

В период действия ограничений один самолет, следовавший в Казань, и одно судно, совершавшее перелет в Нижний Новгород, были направлены на запасные аэродромы. Во время ограничений были приняты все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения их безопасности.

Ранее в аэропортах городов Казань и Нижний Новгород были введены ограничения на осуществление полетов. Также временные ограничения на деятельность ввели в аэропорту Бегишево, расположенном в Нижнекамске.

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Ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани были сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «В аэропорту Казань в 06:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. В период действия ограничений один самолет, следовавший в Казань, и одно судно, совершавшее перелет в Нижний Новгород, были направлены на запасные аэродромы. Во время ограничений были приняты все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения их безопасности. Ранее в аэропортах городов Казань и Нижний Новгород были введены ограничения на осуществление полетов. Также временные ограничения на деятельность ввели в аэропорту Бегишево, расположенном в Нижнекамске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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