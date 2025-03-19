В Хабаровске фирма не заплатила таможне 500 млн рублей за импорт кур

Хабаровская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении руководителя местной коммерческой организации, который уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 500 миллионов рублей при импорте мяса птицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Хабаровская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по п. „г“ ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере)», — говорится в telegram-канале прокуратуры. По данным следствия, руководитель фирмы заключил контракт с иностранной компанией на поставку мяса кур из-за рубежа. В течение 2024 года организация получала льготы на ввоз продукции, заявляя, что она предназначена для переработки или передачи другим предприятиям для производства мясной продукции.
Однако расследование установило, что мясо птицы, общим весом четыре тонны, фактически не подвергалось дальнейшей переработке. Льготы, предоставленные на основании недостоверных сведений, применялись неправомерно, что позволило компании избежать уплаты таможенных пошлин. Общая сумма неуплаченных платежей превысила 500 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер в соответствии с действующей редакцией УК РФ (свыше девяти миллионов рублей для организаций с 6 июля 2024 года). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Хабаровской транспортной прокуратуры.
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