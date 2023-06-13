Бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе: альянс не готов к войне с Москвой

НАТО не готова к войне с Россией по причине недостатка личного состава военных. Об этом заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Ричард Ширрефф.
«Уверен ли я, что НАТО действительно сможет создать обычные [вооруженные] силы, готовые к обычной войне с Россией? Нет, не уверен», — сказал Ширрефф. Его слова приводит американское издание Newsweek в своем материале. Он уточнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не выполнил обещание об увеличении войск альянса. По словам Ширреффа, НАТО не сможет противостоять РФ в военном конфликте именно по этой причине.
Ранее Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что Германия хочет начать войну против России. Американский обозреватель Йан Дэвис говорил, что альянс создал секретный план на случай военного столкновения с РФ, передает телеканал 360.
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