Минобороны: армия РФ применила 40 авиабомб для срыва атак ВСУ в Белгородской области

По скоплениям личного состава и техники ВСУ в Белгородской области было нанесено более 40 ударов для предотвращения провокации со стороны Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК 'Искандер' и РСЗО 'Торнадо-С ', два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери», — сообщили в Минобороны.
По итогу ударов украинская сторона понесла значительные потери. В ведомстве также подчеркнули, что благодаря этим действиям удалось сорвать провокацию киевского режима накануне важных переговоров на высшем уровне между Россией и США.
Ранее ВСУ уже атаковывали Белгородскую область пять раз, но все они были отражены. В итоге потери Украины составили более 60 человек. Минобороны отмечает, что атаки были произведены для создания негативного информационного фона перед встречей президентов США и РФ.
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