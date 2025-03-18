18 марта 2025

Минобороны: армия РФ применила 40 авиабомб для срыва атак ВСУ в Белгородской области

Минобороны: ВС РФ нанесли более 40 ударов по ВСУ в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Противник понес серьезные потери по итогу бомбардировки
Противник понес серьезные потери по итогу бомбардировки Фото:

По скоплениям личного состава и техники ВСУ в Белгородской области было нанесено более 40 ударов для предотвращения провокации со стороны Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК 'Искандер' и РСЗО 'Торнадо-С ', два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери», — сообщили в Минобороны.

По итогу ударов украинская сторона понесла значительные потери. В ведомстве также подчеркнули, что благодаря этим действиям удалось сорвать провокацию киевского режима накануне важных переговоров на высшем уровне между Россией и США.

Ранее ВСУ уже атаковывали Белгородскую область пять раз, но все они были отражены. В итоге потери Украины составили более 60 человек. Минобороны отмечает, что атаки были произведены для создания негативного информационного фона перед встречей президентов США и РФ.

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По скоплениям личного состава и техники ВСУ в Белгородской области было нанесено более 40 ударов для предотвращения провокации со стороны Украины. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. «По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК 'Искандер' и РСЗО 'Торнадо-С ', два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери», — сообщили в Минобороны. По итогу ударов украинская сторона понесла значительные потери. В ведомстве также подчеркнули, что благодаря этим действиям удалось сорвать провокацию киевского режима накануне важных переговоров на высшем уровне между Россией и США. Ранее ВСУ уже атаковывали Белгородскую область пять раз, но все они были отражены. В итоге потери Украины составили более 60 человек. Минобороны отмечает, что атаки были произведены для создания негативного информационного фона перед встречей президентов США и РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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