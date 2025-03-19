В Госдуме обвинили Зеленского в попытке подставить Трампа

Шеремет: провокация ВСУ под Белгородом — попытка подставить Трампа
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Зеленский сознательно затеял провокацию в Белгородской области, чтобы обесценить действия Трампа
Зеленский сознательно затеял провокацию в Белгородской области, чтобы обесценить действия Трампа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область была сознательной провокацией со стороны главы Украины Владимира Зеленского, направленной на то, чтобы подставить президента США Дональда Трампа и сорвать его мирные инициативы. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленский пошел на провокацию как раз в день телефонного разговора президентов России и США неспроста. Он решил спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы тем самым подставить Трампа и обесценить всего его мирные инициативы», — заявил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий также подверг резкой критике действия Зеленского, обвинив его в неспособности к честной политике. Он добавил, что, по его мнению, «пора уже остановить этого безумца», имея в виду необходимость пресечь агрессивные действия украинского лидера.

Утром 18 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. В течение дня было зафиксировано пять атак со стороны украинских войск. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в этих действиях участвовали до 200 украинских военных и 29 единиц военной техники, включая пять танков. Отмечается, что все атаки были успешно отбиты, проникновение на территорию Российской Федерации не было допущено.

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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область была сознательной провокацией со стороны главы Украины Владимира Зеленского, направленной на то, чтобы подставить президента США Дональда Трампа и сорвать его мирные инициативы. Такое мнение выразил д епутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. «Зеленский пошел на провокацию как раз в день телефонного разговора президентов России и США неспроста. Он решил спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы тем самым подставить Трампа и обесценить всего его мирные инициативы», — заявил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Парламентарий также подверг резкой критике действия Зеленского, обвинив его в неспособности к честной политике. Он добавил, что, по его мнению, «пора уже остановить этого безумца», имея в виду необходимость пресечь агрессивные действия украинского лидера. Утром 18 марта ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. В течение дня было зафиксировано пять атак со стороны украинских войск. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в этих действиях участвовали до 200 украинских военных и 29 единиц военной техники, включая пять танков. Отмечается, что все атаки были успешно отбиты, проникновение на территорию Российской Федерации не было допущено.
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