Площадь пожара на нефтебазе в станице Кавказской увеличилась до 1700 квадратов

Пожар на нефтебазе в районе станицы Кавказской (Краснодарский край) распространился на 1700 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе региона.
«Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 квадратных метров», — написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Отмечается, что причиной пожара стала утечка из резервуара и возгорание нефтепродуктов. Пострадавших в результате инцидента нет.
Сотрудники экстренных служб активно работают над локализацией огня. На месте пожара задействованы 179 человек и 54 единицы техники.
О возгорании на нефтебазе стало известно утром 19 марта. Отмечалось, что возгорание было вызвано падением обломков дрона ВСУ, совершившего атаку на регион.
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