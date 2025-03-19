Площадь пожара на нефтебазе в станице Кавказской увеличилась до 1700 квадратов

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На нефтебазе в станице Кавказкой распространяется пожар
На нефтебазе в станице Кавказкой распространяется пожар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пожар на нефтебазе в районе станицы Кавказской (Краснодарский край) распространился на 1700 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 квадратных метров», — написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Отмечается, что причиной пожара стала утечка из резервуара и возгорание нефтепродуктов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники экстренных служб активно работают над локализацией огня. На месте пожара задействованы 179 человек и 54 единицы техники.

О возгорании на нефтебазе стало известно утром 19 марта. Отмечалось, что возгорание было вызвано падением обломков дрона ВСУ, совершившего атаку на регион.

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Пожар на нефтебазе в районе станицы Кавказской (Краснодарский край) распространился на 1700 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе региона. «Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 квадратных метров», — написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Отмечается, что причиной пожара стала утечка из резервуара и возгорание нефтепродуктов. Пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники экстренных служб активно работают над локализацией огня. На месте пожара задействованы 179 человек и 54 единицы техники. О возгорании на нефтебазе стало известно утром 19 марта. Отмечалось, что возгорание было вызвано падением обломков дрона ВСУ, совершившего атаку на регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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