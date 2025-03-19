Алекперов опроверг интерес к покупке «М.Видео-Эльдорадо»

Основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов опроверг информацию о возможном вхождении в капитал розничной сети «М.Видео-Эльдорадо». Такие слухи ранее распространили некоторые СМИ и Telegram-каналы.
«Никаких планов по вхождению в капитал „М.Видео“ не было и нет. Эта покупка не представляет для меня интереса», — сказал Алекперов. Его слова передает РБК. Кроме того, пресс-служба «Лукойла» также опровергла любую заинтересованность структур компании или ее менеджеров в приобретении «М.Видео».
В июле 2024 года гендиректор компании «М.Видео-Эльдорадо» Билан Ужахов приобрел контрольный пакет акций этой крупнейшей российской сети по продаже электроники и бытовой техники, увеличив свою долю до 53,6%. В феврале текущего года руководство компании возглавил Феликс Либ, ранее занимавший аналогичную должность в компании Natura Siberica.
В марте было достигнуто соглашение с акционерами относительно новой стратегии развития на следующие три года. Согласно планам, в первом полугодии 2025 года предполагается увеличение капитала на сумму 30 миллиардов рублей. Из них 11,5 миллиарда рублей уже были получены от новых инвесторов. Позднее «М.Видео-Эльдорадо» заключила сделку на получение займа в размере 8,5 миллиарда рублей от «КэпиталГард», принадлежащей Билану Ужахову, который является как основным акционером, так и экс-гендиректором компании.
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