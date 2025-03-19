Уиткофф раскрыл состав американской делегации на переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Уолтц и Рубио возглавят делегацию США на переговорах в Саудовской Аравии
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Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на переговорах
Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник главы Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«В Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности (Уолтцем — прим. URA.RU) и госсекретарем (Рубио — прим. URA.RU)», — сказал Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

Согласно заявлению спецпосланника, до последнего времени между Россией и США не существовало единого мнения относительно прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, а также введения моратория на обстрелы в водах Черного моря. Тем не менее во вторник, 18 марта, после переговоров на высшем уровне между лидерами обеих стран, был достигнут значительный прогресс по указанным вопросам. Уиткофф дополнительно сообщил, что в рамках обсуждения президент России Владимир Путин выразил поддержку подходу Дональда Трампа и согласился с важностью предотвращения новых жертв на поле боя.

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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник главы Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф. «В Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности (Уолтцем — прим. URA.RU) и госсекретарем (Рубио — прим. URA.RU)», — сказал Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News. Согласно заявлению спецпосланника, до последнего времени между Россией и США не существовало единого мнения относительно прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, а также введения моратория на обстрелы в водах Черного моря. Тем не менее во вторник, 18 марта, после переговоров на высшем уровне между лидерами обеих стран, был достигнут значительный прогресс по указанным вопросам. Уиткофф дополнительно сообщил, что в рамках обсуждения президент России Владимир Путин выразил поддержку подходу Дональда Трампа и согласился с важностью предотвращения новых жертв на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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