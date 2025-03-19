Трамп сообщил о зависимости Китая от США

США необходимо сократить торговый дефицит с Китаем, несмотря на значительную зависимость Пекина от американского рынка. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью.
«Китаю мы нужны в плане торговли очень сильно, отчаянно, но мы должны навести порядок с дефицитом. Сейчас у нас более чем триллионный дефицит с Китаем — в это трудно поверить, но мы займемся этим», — заявил Трамп телеканалу Fox.
Кроме того, по словам американского президента, США заинтересованы в расширении торговых связей с Россией, особенно в части приобретения редкоземельных элементов. Он пообещал развивать дружеские отношения с Пекином и Москвой. При этом хозяин Белого дома заявил, что не желает дальнейшего сближения РФ и Китая.
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