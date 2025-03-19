Трамп объяснил, почему армия США не участвует в конфликте на Украине

Трамп: участие солдат США в конфликте на Украине привело бы к Третьей мировой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трамп категорично высказался об возможном участии американских солдат в конфликте на Украине Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Американские солдаты не участвуют в вооруженном конфликте на Украине, поскольку их возможное вовлечение может привести к мировой катастрофе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Американские солдаты в этом не участвует. Но они могли бы быть вовлечены, и все привело бы к третьей мировой войне. Что было бы совершенно нелепо», — сказал Трамп.

Также Дональд Трамп в очередной раз выразил намерение активно добиваться мирного решения украинского вопроса. Президент США акцентировал внимание на необходимости завершения конфликта.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению российского сенатора Александра Шендерюка-Жидкова, Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует международной безопасности.

Вечером 18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели большой телефонный разговор. По словам американского президента, они договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, «при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские солдаты не участвуют в вооруженном конфликте на Украине, поскольку их возможное вовлечение может привести к мировой катастрофе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. «Американские солдаты в этом не участвует. Но они могли бы быть вовлечены, и все привело бы к третьей мировой войне. Что было бы совершенно нелепо», — сказал Трамп. Также Дональд Трамп в очередной раз выразил намерение активно добиваться мирного решения украинского вопроса. Президент США акцентировал внимание на необходимости завершения конфликта. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению российского сенатора Александра Шендерюка-Жидкова, Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует международной безопасности. Вечером 18 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели большой телефонный разговор. По словам американского президента, они договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, «при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...