Телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом сигнализирует о падении стены недоверия между двумя странами. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости. По его словам, руководители РФ и Штатов показали мировому сообществу пример ответственного и мудрого политического поведения.
Шеремет также выразил уверенность в том, что российско-американские отношения вступили в фазу построения доверительных отношений, что станет основой для укрепления глобальной безопасности. Он подчеркнул нацеленность обеих стран на системную работу по решению накопившихся проблем.
Во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Кремля, в ходе беседы главы государств обсудили пути разрешения военного конфликта на Украине. Также они подчеркнули взаимную заинтересованность в улучшении двусторонних отношений.
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