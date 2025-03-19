ВС РФ смогут использовать брошенную ВСУ в Курской области технику

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Российские войска перевозят технику ВСУ в тыл
Российские войска перевозят технику ВСУ в тыл Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Военная техника, оставленная ВСУ в Курской области, находится в хорошем состоянии и может быть использована российской армией. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«В большей степени эта техника [ВСУ] в достаточно хорошем состоянии, которая может в дальнейшем применяться нашими подразделениями», — отметил Виталий Киселев в беседе с ТАСС. Он отметил, что в настоящее время военнослужащие ВС РФ перевозят трофейную технику в тыл — она станет значимым дополнением для усиления боевого потенциала российской армии и поможет в разгроме противника.

Эта техника была брошена бойцами ВСУ при отступлении из Курской области. Сообщения о бегстве украинских войск с захваченных территорий стали появляться после масштабного наступления ВС РФ, которое началось 8 марта 2025 года.

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Военная техника, оставленная ВСУ в Курской области, находится в хорошем состоянии и может быть использована российской армией. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев. «В большей степени эта техника [ВСУ] в достаточно хорошем состоянии, которая может в дальнейшем применяться нашими подразделениями», — отметил Виталий Киселев в беседе с ТАСС. Он отметил, что в настоящее время военнослужащие ВС РФ перевозят трофейную технику в тыл — она станет значимым дополнением для усиления боевого потенциала российской армии и поможет в разгроме противника. Эта техника была брошена бойцами ВСУ при отступлении из Курской области. Сообщения о бегстве украинских войск с захваченных территорий стали появляться после масштабного наступления ВС РФ, которое началось 8 марта 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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