ВС РФ смогут использовать брошенную ВСУ в Курской области технику

Военная техника, оставленная ВСУ в Курской области, находится в хорошем состоянии и может быть использована российской армией. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«В большей степени эта техника [ВСУ] в достаточно хорошем состоянии, которая может в дальнейшем применяться нашими подразделениями», — отметил Виталий Киселев в беседе с ТАСС. Он отметил, что в настоящее время военнослужащие ВС РФ перевозят трофейную технику в тыл — она станет значимым дополнением для усиления боевого потенциала российской армии и поможет в разгроме противника.
Эта техника была брошена бойцами ВСУ при отступлении из Курской области. Сообщения о бегстве украинских войск с захваченных территорий стали появляться после масштабного наступления ВС РФ, которое началось 8 марта 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.