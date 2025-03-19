В Тверской области водитель «Газели» погиб при взрыве газовых баллонов

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В «Газели» произошел взрыв, из-за которого погиб водитель (архивное фото)
В «Газели» произошел взрыв, из-за которого погиб водитель (архивное фото) Фото:

Газовые баллоны взорвались во время перевозки в «Газели» в городе Конаково (Тверская область). Водитель погиб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Произошел взрыв газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле „Газель“. Водитель автомобиля погиб», — написали в telegram-канале прокуратуры Тверской области.

Отмечается, что взрыв произошел недалеко от дома 135 по улице Свобода, стоявшие вокруг здания были повреждены. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и местный межрайонный прокурор Евгений Панов.

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Газовые баллоны взорвались во время перевозки в «Газели» в городе Конаково (Тверская область). Водитель погиб. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Произошел взрыв газовых баллонов, которые перевозили на автомобиле „Газель“. Водитель автомобиля погиб», — написали в telegram-канале прокуратуры Тверской области. Отмечается, что взрыв произошел недалеко от дома 135 по улице Свобода, стоявшие вокруг здания были повреждены. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и местный межрайонный прокурор Евгений Панов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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