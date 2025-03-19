Украина под руководством украинского лидера Владимира Зеленского окончательно превратилась в «анти-Россию», сообщил глава движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (запрещена в РФ) Виктор Медведчук. По его мнению, Киев будет препятствовать любым договоренностям между Москвой и Вашингтоном, независимо от их содержания.
«Какие бы взаимовыгодные договоренности не были достигнуты между США и Россией Украина Зеленского всегда будет им препятствовать. И дело совершенно не в Зеленском, его позиции и амбициях, сцена в Овальном кабинете показала, что его мнением ни в Вашингтоне, ни в Москве никто особо не интересуется... Украина при Зеленском окончательно превратилась в „анти-Россию“,» — написал Медведчук на платформе «Смотрим.ру».
Зеленский, по мнению политика, утратил реальное влияние на управление страной, передав его ультраправым группировкам и Великобритании. Под его руководством Украина трансформировалась в государство, активно противостоящее России, что делает перспективы мирного сосуществования крайне маловероятными, считает Медведчук.
Эксперт также критически оценил текущую политику украинского правительства, указав, что оно формально соглашается с позицией США, однако продолжает активно продвигать внутренние украинские инициативы, которые не подлежат обсуждению на мирных переговорах. В заключение Медведчук выразил мнение о том, что возможность для Украины стать суверенной демократической нейтральной страной безвозвратно упущена. Он предположил, что в 2025 году перед Украиной может стоять выбор между значительным уменьшением своих границ или же окончательным закрытием этого «политического проекта».
Согласно заявлению Медведчука, руководители России и Штатов все еще имеют возможность достичь соглашения относительно Украины, даже если это соглашение будет иметь ограниченный характер. Он подчеркнул, что современные украинские лидеры и общественные деятели не в состоянии воспринять такое развитие событий как спасение для страны и выразить благодарность за предложенный план.
Ранее, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Во время беседы лидеры обсудили несколько важных вопросов, включая предложение о 30-дневном прекращении огня, меры по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта и другие международные вопросы. Путин выразил согласие с предложением Трампа о том, чтобы стороны конфликта на Украине взаимно воздержались от нападений на объекты энергетической инфраструктуры.
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