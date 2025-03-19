Трамп: Россия проявляет интерес к возможностям США

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Трамп прокомментировал разговор с Путиным
Трамп прокомментировал разговор с Путиным Фото:

Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу Соединенных Штатов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью.

«Россия хотела бы получить часть экономической мощи США», — заявил Трамп журналистам Fox News. Так он прокомментировал итоги разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в расширении торговых связей с РФ. Он уточнил, что это особенно актуально в части приобретения редкоземельных элементов.

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Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу Соединенных Штатов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью. «Россия хотела бы получить часть экономической мощи США», — заявил Трамп журналистам Fox News. Так он прокомментировал итоги разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в расширении торговых связей с РФ. Он уточнил, что это особенно актуально в части приобретения редкоземельных элементов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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