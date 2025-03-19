Трамп: Россия проявляет интерес к возможностям США

Россия проявляет интерес к экономическому потенциалу Соединенных Штатов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью.
«Россия хотела бы получить часть экономической мощи США», — заявил Трамп журналистам Fox News. Так он прокомментировал итоги разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп также сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в расширении торговых связей с РФ. Он уточнил, что это особенно актуально в части приобретения редкоземельных элементов.
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