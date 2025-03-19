Российская компания может стать обладателем активов Globaltrans

Globaltrans объявил о продаже активов на 767 млн долларов компании «Трансатлант»
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Globaltrans созывает собрание акционеров для одобрения продажи активов группы «Трансатланту»
Globaltrans созывает собрание акционеров для одобрения продажи активов группы «Трансатланту» Фото:

Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans объявил о созыве собрания акционеров, которое состоится 3 апреля. На собрании будет рассмотрен вопрос о продаже активов компании российской группе «Трансатлант» за сумму в 766,8 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Globaltrans.

«Совет директоров компании принял следующие решения:.. добровольно созвать ВОСА в соответствии… 3 апреля 2025 года… Совокупная покупная цена за активы и уступку составляет 766 768 514 долларов США. Указанная совокупная покупная цена является окончательной, не подлежит изменению», — заявили компании.

На собрании будет предложено к рассмотрению и, при утверждении, к одобрению перечень значимых решений. В частности, предлагается одобрить продажу всех долей участия компании в следующих организациях: ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», а также 100% акций АО «Новая перевозочная компания», АО «Уральская Вагоноремонтная Компания» и Adaptive Capital Ltd. Все права и БИН, связанные с этими активами, предлагается передать ООО «КСП Капитал Управление Активами» для управления закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Трансатлант», созданным в России.

Globaltrans — это мультифункциональная транспортная компания, осуществляющая перевозку грузов более чем в 60 странах мира. Компания владеет рядом активов на территории России, Украины, Эстонии, Латвии и Финляндии. Основными бенефициарами Globaltrans являются Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов, которые также управляют оператором контейнерных терминалов Global Ports. Компания «Трансатлант» специализируется на предоставлении услуг в сфере грузоперевозок.

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Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans объявил о созыве собрания акционеров, которое состоится 3 апреля. На собрании будет рассмотрен вопрос о продаже активов компании российской группе «Трансатлант» за сумму в 766,8 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Globaltrans. «Совет директоров компании принял следующие решения:.. добровольно созвать ВОСА в соответствии… 3 апреля 2025 года… Совокупная покупная цена за активы и уступку составляет 766 768 514 долларов США. Указанная совокупная покупная цена является окончательной, не подлежит изменению», — заявили компании. На собрании будет предложено к рассмотрению и, при утверждении, к одобрению перечень значимых решений. В частности, предлагается одобрить продажу всех долей участия компании в следующих организациях: ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», а также 100% акций АО «Новая перевозочная компания», АО «Уральская Вагоноремонтная Компания» и Adaptive Capital Ltd. Все права и БИН, связанные с этими активами, предлагается передать ООО «КСП Капитал Управление Активами» для управления закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Трансатлант», созданным в России. Globaltrans — это мультифункциональная транспортная компания, осуществляющая перевозку грузов более чем в 60 странах мира. Компания владеет рядом активов на территории России, Украины, Эстонии, Латвии и Финляндии. Основными бенефициарами Globaltrans являются Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов, которые также управляют оператором контейнерных терминалов Global Ports. Компания «Трансатлант» специализируется на предоставлении услуг в сфере грузоперевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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