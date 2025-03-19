В России могут подорожать пряности и специи

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обратился к правительству России с предложением ужесточить контроль за оборотом специй и приправ в стране, сообщают издания. Представители НСЗПП предлагают ввести минимальные розничные цены на эти товары и усилить проверки их качества.
«Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) просит правительство РФ ужесточить контроль за оборотом специй и приправ. На эту продукцию предлагается ввести минимальные розничные цены и усилить проверку ее качества», — пишет «Коммерсант».
Инициатива НСЗПП основана на данных о значительном увеличении доли суррогатных пряностей на рынке. В начале прошлого года нарушения пороговых показателей были обнаружены только в нескольких образцах, подвергшихся исследованию. Однако к 2025 году аналогичные нарушения были выявлены уже в половине всех проверенных образцов.
Глава НСЗПП Павел Шапкин выразил мнение, что максимальные розничные цены на специи и приправы должны быть установлены исключительно для товаров экономического сегмента. По его словам, такой подход позволит исключить из оборота товары низкого качества. Эксперт также отметил, что продажа перца или паприки по цене ниже 500 рублей за килограмм может являться индикатором того, что перед нами суррогатная продукция.
В настоящее время на рынке специй и приправ отсутствует должное регулирование контрафактной продукции, заявил исполнительный директор компании «Айдиго» Руслан Бабицын. В скором времени ожидается введение новых законодательных мер, направленных на внедрение системы маркировки данных товаров. Тем не менее, Бабицын подчеркивает, что контроль за качеством сырья, закупаемого у иностранных поставщиков, по-прежнему представляет собой сложность.
Меры такие как установление максимальных розничных цен могут стать частью ужесточения контроля за качеством продукции, считает Бабицын. Он отмечает, что это может привести к увеличению стоимости таких товаров, хотя на объемы продаж это повлиять не должно. Согласно исследованию аналитической компании «Нильсен», с января 2024 года до января 2025 года объем натуральных продаж приправ и специй уменьшился на 1,4%, однако их денежный объем вырос на 10%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.