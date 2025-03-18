18 марта 2025

В Совфеде заявили о возвращении дипломатии между РФ и США

© Служба новостей «URA.RU»
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Косачев оценил диалог РФ и США
Косачев оценил диалог РФ и США Фото:

Российско-американские переговоры демонстрируют возвращение дипломатии между странами. Россия и США показали стремление к диалогу. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Главное впечатление после переговоров РФ и США — это диалог, а не два монолога. Можно констатировать: дипломатия вернулась», — написал Косачев в своем telegram-канале.

Ранее российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что президент США Дональд Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует лучшему будущему для международной безопасности.

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Российско-американские переговоры демонстрируют возвращение дипломатии между странами. Россия и США показали стремление к диалогу. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Главное впечатление после переговоров РФ и США — это диалог, а не два монолога. Можно констатировать: дипломатия вернулась», — написал Косачев в своем telegram-канале. Ранее российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что президент США Дональд Трамп осознает важность партнерства с Россией для поддержания мировой стабильности. Взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным способствует лучшему будущему для международной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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