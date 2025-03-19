В Новой Москве в пруду утонули двое детей 7 и 8 лет

Восьмилетний мальчик и семилетняя девочка найдены в пруду города Щербинка (Новая Москва) без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«Вчера вечером в пруду в г. Щербинка обнаружены тела малолетних — восьмилетнего мальчика и семилетней девочки без признаков насильственной смерти», — написали в telegram-канале прокуратуры Москвы. Предварительно, дети вышли на лед, провалились и не смогли выбраться. Обстоятельства устанавливаются, начата проверка.
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