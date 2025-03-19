В Новой Москве в пруду утонули двое детей 7 и 8 лет

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В Щербинке мальчик и девочка провалились под лед
В Щербинке мальчик и девочка провалились под лед Фото:

Восьмилетний мальчик и семилетняя девочка найдены в пруду города Щербинка (Новая Москва) без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Вчера вечером в пруду в г. Щербинка обнаружены тела малолетних — восьмилетнего мальчика и семилетней девочки без признаков насильственной смерти», — написали в telegram-канале прокуратуры Москвы. Предварительно, дети вышли на лед, провалились и не смогли выбраться. Обстоятельства устанавливаются, начата проверка.

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Восьмилетний мальчик и семилетняя девочка найдены в пруду города Щербинка (Новая Москва) без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. «Вчера вечером в пруду в г. Щербинка обнаружены тела малолетних — восьмилетнего мальчика и семилетней девочки без признаков насильственной смерти», — написали в telegram-канале прокуратуры Москвы. Предварительно, дети вышли на лед, провалились и не смогли выбраться. Обстоятельства устанавливаются, начата проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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